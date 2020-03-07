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07.03.2020 21:29
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Уличённые в пьяной езде не смогут получить лицензию на гражданское оружие

Росгвардия планирует прекратить выдачу лицензий на гражданское (то есть разрешенное к приобретению гражданам) оружие тем людям, которых ранее привлекли к административной ответственности за вождение автомобиля в нетрезвом виде. Об этом заявил директор Росгвардии Виктор Золотов в интервью Российской газете, пишет ТАСС.

«Не будут выдавать лицензии гражданам, два или более раза осужденным за совершение преступления, гражданам, в отношении которых осуществляется уголовное преследование, а также подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Для владельцев оружия вводится обязанность сообщать в органы Росгвардии о фактах утраты или хищения принадлежащего им оружия», - сказал Золотов.

Он также обещал ввести послабления правил выдачи лицензий для военных пенсионеров.

«Предлагается освободить военных пенсионеров от прохождения периодической проверки знания правил безопасного обращения с оружием. Исходим из того, что человек, двадцать и более лет, прослуживший с оружием, этот навык не утратил», - отметил глава Росгвардии.

Кроме того, бумажные лицензии на гражданское оружие вскоре будут заменены пластиковыми карточками.

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Комментарии (5)

SERGEY111
А уличённые в пьяной стрельбе не получат права .
Volk_5e4ce5bd0fb8f
Логика между возможностью иметь оружие и наличием судимостей (по насильственным статьям особенно) - очевидна и понятна. Но любопытно, чем они аргументируют взаимосвязь между ограничением в праве на приобретение оружия и управлением автомобиля в состоянии алкогольного опьянения? Так можно далеко зайти по линии КоаП....
Петр Петров
замена Рохи на пластик, очередной попил Капустного генерала!!!
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