Уличённые в пьяной езде не смогут получить лицензию на гражданское оружие

Росгвардия планирует прекратить выдачу лицензий на гражданское (то есть разрешенное к приобретению гражданам) оружие тем людям, которых ранее привлекли к административной ответственности за вождение автомобиля в нетрезвом виде. Об этом заявил директор Росгвардии Виктор Золотов в интервью Российской газете, пишет ТАСС.

«Не будут выдавать лицензии гражданам, два или более раза осужденным за совершение преступления, гражданам, в отношении которых осуществляется уголовное преследование, а также подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Для владельцев оружия вводится обязанность сообщать в органы Росгвардии о фактах утраты или хищения принадлежащего им оружия», - сказал Золотов.