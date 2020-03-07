Аналитик Bank of America: Коронавирус может «притормозить» выход нового iPhone
Из-за распространения нового коронавируса выход предполагаемой новой модели iPhone с поддержкой 5G — Apple о планах выпустить такую модель официально не заявляла — может быть отложен на месяц. Об этом со ссылкой на эксперта по цепочкам поставок Apple Эллиота Лэна сообщил Bank of America, пишет РБК со ссылкой на Bloomberg.
Кроме того, по прогнозу Лэна, предполагаемый запуск новой бюджетной модели iPhone (компания также пока не анонсировала его, СМИ называют возможную модель iPhone SE2 и iPhone 9) будет отложен «на несколько месяцев» как из-за «проблем с поставками, так и из-за падения спроса на фоне COVID-2019».
Аналитик Bank of America Вамси Мохан в свою очередь отметил, что срок запуска новых моделей iPhone будет зависеть от того, какими темпами поставщики будут восстанавливать производство в апреле и мае.
Тайваньская фирма Foxconn (Hon Hai Precision Industry Co.), занимающаяся производством iPhone, назвала другие сроки. Она ожидает, что ее китайские заводы вернутся к работе в штатном режиме уже к концу марта, пишет агентство.
Apple сообщила об ограничениях поставок iPhone из-за коронавируса.
Почти все iPhone создаются на двух фабриках тайваньских сборщиков Foxconn и Pegatron, которые находятся примерно в 500 км от города Ухань, являющегося очагом распространения COVID-2019. На фоне распространения коронавируса в Китае в начале февраля Apple временно закрыла все магазины, оставив тогда работать лишь онлайн-площадку. Помимо этого из-за вспышки заболевания темпы возвращения в обычный график работы после китайского Нового года у Apple оказались ниже ожидаемых, что привело к ограничениям поставок iPhone, сообщали в компании.