Аналитик Bank of America: Коронавирус может «притормозить» выход нового iPhone

Из-за распространения нового коронавируса выход предполагаемой новой модели iPhone с поддержкой 5G — Apple о планах выпустить такую модель официально не заявляла — может быть отложен на месяц. Об этом со ссылкой на эксперта по цепочкам поставок Apple Эллиота Лэна сообщил Bank of America, пишет РБК со ссылкой на Bloomberg.

Кроме того, по прогнозу Лэна, предполагаемый запуск новой бюджетной модели iPhone (компания также пока не анонсировала его, СМИ называют возможную модель iPhone SE2 и iPhone 9) будет отложен «на несколько месяцев» как из-за «проблем с поставками, так и из-за падения спроса на фоне COVID-2019».