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07.03.2020 12:28
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Полиция нашла устроившего кровавую борьбу за мобильник на Котина. Он не любит носить ношеное

Бывалый житель Петербурга задержан за нападение на женщину в лифте высотки Красносельского района. Страсть к чужому имуществу он демонстрирует не впервые, но обычно предпочитает не встречаться с владельцами.

Как стало известно «Фонтанке» 7 марта, под вечер пятницы оперативники уголовного розыска нагрянули в квартиру девятиэтажки на Петергофском шоссе, 21/1, откуда уехали уже вместе с хозяином. По версии следствия, 35-летний петербуржец около полудня 5 марта прогулялся до улицы Котина, зашёл в лифт одного из домов и напал на 29-летнюю Алёну.

Преступника интересовал телефон, но женщина расставаться с ним не пожелала, за что получила два удара ножом. В себя она приходит в больнице, телефон в качестве вещдока изъяла полиция.

Как уточнили в ГУ МВД, возбуждено уголовное дело по ст. 162, ч. 2, УК РФ. Предполагаемый обидчик задержан на двое суток по делу о разбое. Статьи за хищение чужого имущества ему хорошо знакомы. За грабеж его привлекали в 2007 году, но в основном мужчина специализируется на кражах. За них его судили восемь раз, последний — в 2016-м, приговорив почти к трём годам лишения свободы. В своём статусе «ВКонтакте» он призывает не носить ношеное.

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Комментарии (1)

260573211
Зачем налогоплательщикам содержать такого уродца?
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