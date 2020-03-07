Полиция нашла устроившего кровавую борьбу за мобильник на Котина. Он не любит носить ношеное

Бывалый житель Петербурга задержан за нападение на женщину в лифте высотки Красносельского района. Страсть к чужому имуществу он демонстрирует не впервые, но обычно предпочитает не встречаться с владельцами.

Как стало известно «Фонтанке» 7 марта, под вечер пятницы оперативники уголовного розыска нагрянули в квартиру девятиэтажки на Петергофском шоссе, 21/1, откуда уехали уже вместе с хозяином. По версии следствия, 35-летний петербуржец около полудня 5 марта прогулялся до улицы Котина, зашёл в лифт одного из домов и напал на 29-летнюю Алёну.