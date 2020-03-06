Оперативные мероприятия, которые прошли накануне в офисе eLama в Московском районе Петербурга, не повлияли на рабочий процесс. Об этом заявил генеральный директор IT-компании Максим Горбачёв.

Комментарий, призванный успокоить взволнованных рекламодателей, 6 марта опубликован в соцсетях компании. Горбчёв подтверждает, что вчера утром офис на Цветочной улице, 16, навестили сотрудники Следственного комитета Выборгского района при силовой поддержке СОБР. Впрочем, применять силу не потребовалось: персонал, заявляет руководитель, добровольно предоставил всё, что просили гости.



«Мы не получили никакого официального или неофициального обвинения и претензий в адрес компании», — уточняет гендиректор.

Он отмечает, что сотрудники eLama дают свидетельские показания. Обслуживать клиентов и работать с партнёрами это не мешает.

«Нам неизвестно, откуда в материале появилась сумма 28 млн руб., но раз уж она упомянута, то важно понимать, что наша компания попадает под категорию «крупнейший налогоплательщик». Для примера: только за 2018 год мы заплатили в бюджет 432 млн руб. налогов, что несоизмеримо больше упомянутой суммы. При этом мы продолжаем развиваться и показывать быстрый рост по оборотам, количеству пользователей и партнеров. С учетом российской специфики вполне понятно, что это может привлекать внимание государственных органов», — объясняет Максим Горбачёв.

