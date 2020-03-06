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06.03.2020 13:39
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Рекламщики-миллиардеры из Петербурга прокомментировали визит силовиков. Кувалда СОБРу не пригодилась

Оперативные мероприятия, которые прошли накануне в офисе eLama в Московском районе Петербурга, не повлияли на рабочий процесс. Об этом заявил генеральный директор IT-компании Максим Горбачёв.

Комментарий, призванный успокоить взволнованных рекламодателей, 6 марта опубликован в соцсетях компании. Горбчёв подтверждает, что вчера утром офис на Цветочной улице, 16, навестили сотрудники Следственного комитета Выборгского района при силовой поддержке СОБР. Впрочем, применять силу не потребовалось: персонал, заявляет руководитель, добровольно предоставил всё, что просили гости.

«Мы не получили никакого официального или неофициального обвинения и претензий в адрес компании», — уточняет гендиректор.

Он отмечает, что сотрудники eLama дают свидетельские показания. Обслуживать клиентов и работать с партнёрами это не мешает.

«Нам неизвестно, откуда в материале появилась сумма 28 млн руб., но раз уж она упомянута, то важно понимать, что наша компания попадает под категорию «крупнейший налогоплательщик». Для примера: только за 2018 год мы заплатили в бюджет 432 млн руб. налогов, что несоизмеримо больше упомянутой суммы. При этом мы продолжаем развиваться и показывать быстрый рост по оборотам, количеству пользователей и партнеров. С учетом российской специфики вполне понятно, что это может привлекать внимание государственных органов», — объясняет Максим Горбачёв.

Про «маски-шоу» на Цветочной улице «Фонтанке» рассказали работники eLama. IT-компания с годовым доходом в 8 млрд занимается рекламой в Интернете. По данным нашего издания, визит силовиков с кувалдой связан с уголовным делом об уклонении от уплаты налогов.

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Комментарии (3)

Pilat
Это все ерунда, а вот то, что наконец прохиндея Тинькова в ЛондОне за шкирку взяли и ломится ему шестерик в штате Аризона, вот это интересно. Но еще больше интересно, почему все значимы СМИ об этом молчат как...рыбы?
260614621
- Вот ты с кем работаешь?
- Ни с кем не работаю.
- А ты знаешь,одному трудно будет работать. Ты ездишь на такой крутой тачке, плохие люди увидят и подумают, что у тебя много денег,ну и так далее, а если мы с тобой будем работать, плохие люди ничего не подумают.
(с) Рэкетир
Pex
Хороший бизнес, поэтому и пришли.
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