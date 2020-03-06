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06.03.2020 12:14
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В карантине Боткина остались без домашней еды: передачи «с воли» запретили

Первый больной коронавирусом в Петербурге итальянец Рикардо и другие обитатели карантинных боксов в Боткина остались без вкусных посылок. В больницу с подозрением на коронавирус госпитализированы 64 человека, прибывших из-за границы.

«Это правда (запрет). Больница полностью закрыта на карантин», — подтвердил «Фонтанке» 6 февраля попавший в Боткина журналист Илья Шатилин. «Передачки запретили», — сообщила студентка СЗГМУ Евгения Машкова.

В комздраве пообещали прокомментировать изменения в режиме позднее. В феврале попавшие в Боткина девушки с китайскими визами получали домашние гостинцы без ограничений.

Напомним, что в мире коронавирус распространился уже на 85 стран. Число зараженных приближается к 100 тысячам.

© Фонтанка.Ру

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