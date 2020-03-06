83-летнего петербуржца жестоко избили и связали ради кортика да бутылки коньяка

Престарелого жителя новостройки на Московском проспекте подстерегли у лифта, избили и связали. Очевидно, расчет был на то, что в недешевой «трешке» найдется, чем поживиться. Он не оправдался, зато пожилой петербуржец наверняка еще долго будет переживать последствия нападения.



Как стало известно «Фонтанке» 6 марта, преступление было совершено накануне около полудня. Место действия — 19-этажка комфорт-класса на Московском проспекте, 73, корпус 5. Там на выходе из лифта трое в синей спецодежде подстерегли 83-летнего жителя. Мужчину 1937 года рождения избили, а потом, взяв ключи, затолкали в его трехкомнатную квартиру. Видимо, тумаков налетчикам показалось мало для нейтрализации жертвы, и петербуржца еще связали пластиковым хомутом и тряпичным ремнем. Время, пока нежданные гости рыскали по квартире, хозяин вынужденно пережидал в ванной.

