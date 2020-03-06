83-летнего петербуржца жестоко избили и связали ради кортика да бутылки коньяка
Престарелого жителя новостройки на Московском проспекте подстерегли у лифта, избили и связали. Очевидно, расчет был на то, что в недешевой «трешке» найдется, чем поживиться. Он не оправдался, зато пожилой петербуржец наверняка еще долго будет переживать последствия нападения.
Как стало известно «Фонтанке» 6 марта, преступление было совершено накануне около полудня. Место действия — 19-этажка комфорт-класса на Московском проспекте, 73, корпус 5. Там на выходе из лифта трое в синей спецодежде подстерегли 83-летнего жителя. Мужчину 1937 года рождения избили, а потом, взяв ключи, затолкали в его трехкомнатную квартиру. Видимо, тумаков налетчикам показалось мало для нейтрализации жертвы, и петербуржца еще связали пластиковым хомутом и тряпичным ремнем. Время, пока нежданные гости рыскали по квартире, хозяин вынужденно пережидал в ванной.
Перерыв все помещение, преступники взяли лишь биокамин, морской кортик, да бутылку коньяка. По свидетельству потерпевшего, его оставили в покое только часа через полтора.
Родственники привезли пенсионера в НИИ скорой помощи с травмой головы, ушибом грудной клетки, вывихом правого плеча, синяками по всему телу. Его состояние оценивается как средней тяжести.
Судя по описанию петербуржца, избивали его мужчины славянской внешности в спецодежде: все трое были в темно-синих куртках с белыми вставками. У одного на голове была шапка-ушанка.