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06.03.2020 08:50
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Эксперты внесли в группу риска 38 российских банков. Все они работают в столичном регионе

Остаться без лицензии в 2020 году могут 38 российских банков. Большинство из них работают в столице.

О попавших в группу риска кредитно-финансовых учреждениях 6 марта пишет РБК со ссылкой на исследование агентства «Эксперт РА». Конкретный список при этом не раскрывается.

Эксперты объяснили, что Центробанк реже отзывал лицензии в прошлом году, поэтому дефолт многих проблемных банков перенесли на этот год. «На начало 2019 года мы прогнозировали 46 дефолтов в течение 12 месяцев, а по факту было 28. Прогноз на этот год — по сути, часть нереализованных в прошлом году дефолтов и новые игроки», — рассказали в агентстве.

За последние пять лет около 400 банков в России лишились лицензии. Основные причины отзыва - недостаточный капитал, фальсификация отчетности и вывод активов. По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, расчистка банковского сектора будет завершена в обозримом будущем

По данным ЦБ, на 1 января в России работали 442 кредитные организации.

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Комментарии (1)

260551481
Ну судя по заморским новостям Тинькова ждет американская тюрьма...
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