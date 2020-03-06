Эксперты внесли в группу риска 38 российских банков. Все они работают в столичном регионе

Остаться без лицензии в 2020 году могут 38 российских банков. Большинство из них работают в столице.



О попавших в группу риска кредитно-финансовых учреждениях 6 марта пишет РБК со ссылкой на исследование агентства «Эксперт РА». Конкретный список при этом не раскрывается.



Эксперты объяснили, что Центробанк реже отзывал лицензии в прошлом году, поэтому дефолт многих проблемных банков перенесли на этот год. «На начало 2019 года мы прогнозировали 46 дефолтов в течение 12 месяцев, а по факту было 28. Прогноз на этот год — по сути, часть нереализованных в прошлом году дефолтов и новые игроки», — рассказали в агентстве.

