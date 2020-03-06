Петербургская погода заготовила на пятницу, 6 марта, полный весенний комплект: и мокрый снег, и солнце, и ветер.
Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня воздух прогреется с 0 градусов ночью до плюс 3-5 днём, утром на дорогах местами гололедица. Днём местами возможен дождь, ночью – с мокрым снегом, ветер юго-западный умеренный.
В ночь на субботу ожидается даже отрицательная температура – минус 1 градус, ночью и утром местами гололедица и туман. Примерно такую же погоду прогнозируют синоптики и на воскресенье, 8 марта.
Сегодня на Неве наблюдается ледоход, хотя вчера вечером вода была чистой.