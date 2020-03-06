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06.03.2020 07:19
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В Петербурге ожидаются и дождь со снегом, и солнце. По Неве плывёт лёд

Петербургская погода заготовила на пятницу, 6 марта, полный весенний комплект: и мокрый снег, и солнце, и ветер.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня воздух прогреется с 0 градусов ночью до плюс 3-5 днём, утром на дорогах местами гололедица. Днём местами возможен дождь, ночью – с мокрым снегом, ветер юго-западный умеренный.

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Скриншот с сайта ФГБУ www.meteo.nw.ru

В ночь на субботу ожидается даже отрицательная температура – минус 1 градус, ночью и утром местами гололедица и туман. Примерно такую же погоду прогнозируют синоптики и на воскресенье, 8 марта.

Сегодня на Неве наблюдается ледоход, хотя вчера вечером вода была чистой.

Фото: «Фонтанка.ру»

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