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05.03.2020 22:49
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СКА в третий раз обыграл "Витязь". Армейцам осталась одна победа до выхода в полуфинал Западной конференции

Победой хоккейного клуба СКА завершился третий матч первого раунда плей-офф КХЛ против подмосковного "Витязя" в четверг, 5 марта, в Подольске. Петербуржцы выиграли со счетом 6:0.

Голы забили Данила Галенюк (10 минута), Иван Морозов (10), Владимир Ткачев (14), Антон Бурдасов (20), Кирилл Марченко (30), Александр Барабанов (54). Вратарь СКА Магнус Хелльберг отбил 31 бросок.

Таким образом петербуржцы повели в серии, которая длится до четырех побед одной из команд, со счетом 3-0. Четвертая встреча пройдет также в Подольске 7 марта.

Напомним, СКА завершил регулярный чемпионат на втором месте в Западной конференции.

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Комментарии (1)

VotONOkak
Не смотрим мы ваш кхл и рпл. Они вообще не интересны людям, которые разбираются в этих видах спорта!! Если руководство хочет развивать хоккей и футбол, а не просто тупо вкладывать в несколько команд для зрелищ нескольких городов страны- не нужно придумывать велосипед, копируйте НХЛ и английскую премьер-лигу.
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