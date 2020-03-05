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05.03.2020 21:21
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В Великобритании первая смерть от нового коронавируса

Первая смерть от заболевания, вызванного новым коронавирусом, зафиксирована в Великобритании, сообщают медслужбы графства Беркшир, которое приводит 5 марта Press Association.

"К сожалению, мы можем подтвердить, что пожилой пациент с предрасполагающими факторами умер. Пациент ранее уже госпитализировался по причинам, не связанными с коронавирусом, но на этот раз взятые у него прошлой ночью анализы дали положительный результат на коронавирус", - отмечается в сообщении.

Эта первая смерть в Соединенном Королевстве от болезни, жертвами которой в мире стали почти 3 тыс. человек и о приходе которой на территорию королевства впервые было сообщено 31 января. С того момента заболевание было выявлено у 116 человек, причем за последние два дня число инфицированных удвоилось.

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