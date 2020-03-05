FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +3
66.19р73.68р
05.03.2020 22:44
1
Печать

С чем встретили полицию похитители коммерсанта с Просвещения. Они хотели миллион, но не убедили

Арсенал охотника и удостоверение спецподразделения Федеральной службы безопасности нашли оперативники уголовного розыска у фигурантов дела о похищении человека в Выборгском районе Петербурга.

Фотографии того, что изъяли при обыске, оказались в распоряжении «Фонтанки» 5 марта. Самой богатой на находки оказалась квартира 43-летнего уроженца грузинского Цинубани. На память о своих силовых связях он хранил «корочки» ветерана группы «Вымпел». Срок годности документа столичного образца истёк ещё в 2014 году.

У него же нашёлся травматический пистолет Макарова и три гладкоствольных ружья. По делу о похищении человека владельца оружия допросили в качестве свидетеля. Двух его земляков и одного петербуржца увезли в полицию.

Фото: «Фонтанка.ру»
Фото: «Фонтанка.ру»
Фото: «Фонтанка.ру»
Фото: «Фонтанка.ру»
Фото: «Фонтанка.ру»

По версии следствия, вечером 13 января на проспекте Просвещения последние трое по всем канонам кино похитили предпринимателя. Мужчину вывезли в садоводство в Ленобласти и устроили допрос от имени сотрудников полиции. Выбить миллион им не удалось.

Предполагаемых преступников задержали 2 марта. Днём позже силовики накрыли вторую этническую группировку, участники которой действовали по похожему сценарию, но в требованиях были скромнее. Кроме оружия, у них нашли деньги и наркотики.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

Киргуду
Специалист правового отдела - это что за должность? Юрист что-ли? А при чем тут право на ношение оружия?
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний