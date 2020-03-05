Фотографии того, что изъяли при обыске, оказались в распоряжении «Фонтанки» 5 марта. Самой богатой на находки оказалась квартира 43-летнего уроженца грузинского Цинубани. На память о своих силовых связях он хранил «корочки» ветерана группы «Вымпел». Срок годности документа столичного образца истёк ещё в 2014 году.

Арсенал охотника и удостоверение спецподразделения Федеральной службы безопасности нашли оперативники уголовного розыска у фигурантов дела о похищении человека в Выборгском районе Петербурга.

У него же нашёлся травматический пистолет Макарова и три гладкоствольных ружья. По делу о похищении человека владельца оружия допросили в качестве свидетеля. Двух его земляков и одного петербуржца увезли в полицию.

По версии следствия, вечером 13 января на проспекте Просвещения последние трое по всем канонам кино похитили предпринимателя. Мужчину вывезли в садоводство в Ленобласти и устроили допрос от имени сотрудников полиции. Выбить миллион им не удалось.



Предполагаемых преступников задержали 2 марта. Днём позже силовики накрыли вторую этническую группировку, участники которой действовали по похожему сценарию, но в требованиях были скромнее. Кроме оружия, у них нашли деньги и наркотики.

