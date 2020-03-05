Следствие разобралось с падением штукатурки на Петроградской за две недели. Возбужденное по воле Бастрыкина дело его подчиненные просят прекратить

Следственный комитет Петербурга передал в суд уголовное дело о падении штукатурки в квартире на Большом проспекте Петроградской стороны. Подозреваемый председатель ТСЖ просит его не наказывать. Следователи и потерпевшие не против.



Об этом сообщает пресс-служба петербургского СК 5 марта. В оказании небезопасных услуг подозревают 59-летнего председателя правления ТСЖ «Большой проспект 70–72» Владимира Кириллова. По версии следствия, обвалившаяся в квартире на последнем этаже дома штукатурка — его вина. Якобы Кириллов знал о протечках, из-за которых гниют несущие конструкции, но проверки не проводил два года, «умышленно не обеспечивая надлежащего технического состояния дома».

