Следствие разобралось с падением штукатурки на Петроградской за две недели. Возбужденное по воле Бастрыкина дело его подчиненные просят прекратить
Следственный комитет Петербурга передал в суд уголовное дело о падении штукатурки в квартире на Большом проспекте Петроградской стороны. Подозреваемый председатель ТСЖ просит его не наказывать. Следователи и потерпевшие не против.
Об этом сообщает пресс-служба петербургского СК 5 марта. В оказании небезопасных услуг подозревают 59-летнего председателя правления ТСЖ «Большой проспект 70–72» Владимира Кириллова. По версии следствия, обвалившаяся в квартире на последнем этаже дома штукатурка — его вина. Якобы Кириллов знал о протечках, из-за которых гниют несущие конструкции, но проверки не проводил два года, «умышленно не обеспечивая надлежащего технического состояния дома».
Штукатурка и дощатый подшив перекрытия потолка упали на детскую кровать утром 18 января, обошлось без пострадавших и переселений. 20 февраля сюжет об этом на одном из федеральных каналов увидел глава Следственного комитета Александр Бастрыкин и распорядился немедленно возбудить уголовное дело. На завершение следствия хватило ровно две недели.
Кириллов обратился с ходатайством об освобождении его от уголовной ответственности, он согласен на судебный штраф. Потерпевшие возражать не стали, председатель ТСЖ возместил ущерб. Следователи услышали стороны и попросили Кириллова не судить, решение еще не принято.