Повара из Воронежа приговорили за комментарий в адрес судьи, отправившего в колонию активиста Котова. Потерпевший «до сих пор чувствует себя в опасности»
Штрафом в 270 тысяч рублей закончилась для жителя Воронежа Михаила Квасова активность в социальных сетях. Его приговорили за комментарий под фотографией судьи Станислава Минина, который отправил в колонию программиста Константина Котова.
О приговоре 5 марта сообщает «Новая газета» из зала суда. Обвинение просило о штрафе в 300 тысяч рублей по уголовному делу об угрозе убийством в адрес судьи, в итоге наказание смягчили до 270 тысяч. У Квасова в доход государства забрали телефон Huawei.
Осужденного привезли в Москву из Воронежа в декабре 2019 года и припомнили высказывание в Instagram. Пользователь под псевдонимом «Химера всея Руси» выложил фотографию судьи Минина с текстом: «Знакомьтесь, судья Минин, именно он приговорил Котова к четырем годам заключения», Квасов оставил комментарий — призвал выйти на митинги, а судью собирался «прирезать».
Защита настаивала, что Квасов не называл фамилий, а значит и угрозы конкретному человеку не было. Судью допрашивали за закрытыми дверями, по словам адвоката, он сообщил, что угрозы воспринял реально и «до сих пор чувствует себя в опасности».
За комментарии в адрес судей также были оштрафованы на 160 и 110 тысяч рублей Алексей Вересов и Евгения Ерзунова. Они угрожали судье Тверского суда Алексею Криворучко.
Дело Константина Котова, получившего четыре года колонии по «дадинской статье», 2 марта было отправлено на пересмотр.