Повара из Воронежа приговорили за комментарий в адрес судьи, отправившего в колонию активиста Котова. Потерпевший «до сих пор чувствует себя в опасности»

Штрафом в 270 тысяч рублей закончилась для жителя Воронежа Михаила Квасова активность в социальных сетях. Его приговорили за комментарий под фотографией судьи Станислава Минина, который отправил в колонию программиста Константина Котова.



О приговоре 5 марта сообщает «Новая газета» из зала суда. Обвинение просило о штрафе в 300 тысяч рублей по уголовному делу об угрозе убийством в адрес судьи, в итоге наказание смягчили до 270 тысяч. У Квасова в доход государства забрали телефон Huawei.



Осужденного привезли в Москву из Воронежа в декабре 2019 года и припомнили высказывание в Instagram. Пользователь под псевдонимом «Химера всея Руси» выложил фотографию судьи Минина с текстом: «Знакомьтесь, судья Минин, именно он приговорил Котова к четырем годам заключения», Квасов оставил комментарий — призвал выйти на митинги, а судью собирался «прирезать».

