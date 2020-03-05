Дорожащие репутацией игровики нашли в суде снисхождение. Одного заперли дома, другой смог откупиться

Как сообщает объединенная пресс-служба судов, рассматривались материалы на Михаила Фокина и Александра Калинкина, у обоих по два эпизода незаконной организации. Они полностью признали вину, дали показания и услышали предъявление обвинений. Фокин и его адвокаты убедили суд в благонадежности фигуранта, подкрепив слова полумиллионом рублей залога. Калинкину повезло меньше, но и он не поедет в Кресты. Минимум до 18 апреля он должен находиться под домашним арестом.

Октябрьский районный суд Петербурга 5 марта определил меру пресечения для двух фигурантов уголовного дела о подпольном азарте. Оба избежали изолятора.

Как ранее писала «Фонтанка», обыски по трем адресам прошли 3 марта. Кроме Калинкина и Фокина, в деле семь фамилий, большинство из них были администраторами и пока что отделались подпиской о невыезде.



Участвовали в оперативных мероприятиях и сотрудники из управления собственной безопасности. Замначальника полиции Красносельского района подполковник Андрей Байков остался свидетелем. Показаний на него никто не дал. Молчание объяснили фразой: «Уголовные дела, обыски приходят и уходят, а репутация в нашем деле остается».

