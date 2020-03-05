Как сообщает 5 марта объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, утром 11 мая 2019 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, сел за руль автомобиля Mazda 323. Двигаясь по Петрозаводскому шоссе в направлении от Отрадного к Понтонному, в районе дома 50 в поселке Саперный он на скорости 80–90 км/ч выехал на встречную полосу, а когда стал возвращаться в свою, машину занесло.

В Петербурге вынесли приговор водителю, который устроил «пьяное» ДТП с пострадавшими в Колпинском районе весной 2019 года. На строгом наказании настаивать не стали, обошлись условным сроком.

В результате «Мазда» вновь выехала на встречку и столкнулась там с автомобилем LADA Granta. В «Ладе» находились водитель и пассажирка, оба 1996 года рождения. Они получили тяжелые травмы и были госпитализированы. Водитель «Мазды» тоже пострадал, получив травмы средней тяжести.

Подсудимый полностью признал свою вину, раскаялся и «принял меры к возмещению вреда». Потерпевшие на строгом наказании не настаивали, отмечает пресс-служба судов. Колпинский районный суд Петербурга признал мужчину виновным по п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД водителем в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) и приговорил его к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года и лишением прав на 2 года. Также суд признал гражданские иски к виновнику ДТП.

С этой аварией связана еще одна. Пожарная машина, которая направлялась по вызову на столкновение «Лады» и «Мазды» на Петрозаводском шоссе, до него не доехала, попав в ДТП на Вознесенском шоссе. Она столкнулась с разворачивавшимся трактором, и оба в итоге оказались на боку. Пострадали тракторист и сотрудник МЧС.