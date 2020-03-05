Стрелков не войдет в «партию танчиков». Об этом ее основатель заявил «Фонтанке»

Основатель Партии прямой демократии, директор по продукту World Of Tanks Вячеслав Макаров опроверг информацию, что Игорь Стрелков станет членом политического объединения. Об этом 5 марта, в день первого съезда партии, который проходит в Москве, он сообщил «Фонтанке».



«Я могу вам опровергнуть информацию о том, что Игорь Стрелков входит в нашу партию. Что касается Марии Бутиной, то она будет гостем на открытой части съезда», — сказал «Фонтанке» Макаров.



Ранее СМИ распространили информацию, что экс-глава Минобороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Стрелков и осужденная в США за работу иноагентом без регистрации Мария Бутина станут членами партии. Один из создателей World of Tanks уточнил, что переговоры о выдвижении Бутиной в Госдуму от этой политической организации «пока не ведутся».

