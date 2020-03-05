Стрелков не войдет в «партию танчиков». Об этом ее основатель заявил «Фонтанке»
Основатель Партии прямой демократии, директор по продукту World Of Tanks Вячеслав Макаров опроверг информацию, что Игорь Стрелков станет членом политического объединения. Об этом 5 марта, в день первого съезда партии, который проходит в Москве, он сообщил «Фонтанке».
«Я могу вам опровергнуть информацию о том, что Игорь Стрелков входит в нашу партию. Что касается Марии Бутиной, то она будет гостем на открытой части съезда», — сказал «Фонтанке» Макаров.
Ранее СМИ распространили информацию, что экс-глава Минобороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Стрелков и осужденная в США за работу иноагентом без регистрации Мария Бутина станут членами партии. Один из создателей World of Tanks уточнил, что переговоры о выдвижении Бутиной в Госдуму от этой политической организации «пока не ведутся».
«При всем уважении к боевым заслугам Стрелкова, в качестве политика он для нас неформатен из-за своего пристрастия к экстремистским высказываниям», — поделился с «Фонтанкой» представитель петербургского отделения Василий Ансимов, подчеркнув, что это является его личным мнением. Он добавил, что политическое объединение рассчитывает на диалог, а не на конфронтацию с властью.
Отметим, сам Стрелков в своем «ВКонтакте» также сообщил, что вступать в партию не планирует: «Имею сообщить, что в партию «прямой демократии» я не вступал и не собирался. Меня, действительно, приглашали сегодня на ее учредительный съезд. Но только в качестве гостя и в частном порядке (не от руководства). Не более того. Так как я сегодня работаю, то естественно, что на съезд я не поехал и теперь уже точно не поеду», — написал он.
В Москве 5 марта проходит учредительный съезд Партии прямой демократии. В нем принимают участие представители более 50 регионов России. Партийный съезд будет объединен с конференцией AnalogBytes Conference 2020, посвященной внедрению IT-решений в политику. Подать документы на регистрацию политического объединения в Минюст планируется после съезда.
Напомним, о создании Партии прямой демократии Вячеслав Макаров объявил в январе. В интервью «Фонтанке» он пояснял, что «партия танчиков» намерена заняться технологической модернизацией политики в стране.