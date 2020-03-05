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05.03.2020 13:40
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Шнуров в стихах ответил протоиерею Смирнову. «Православный непоседа»

Российский музыкант и начинающий политик прокомментировал высказывания протоиерея Димитрия Смирнова о ненужности женского образования.

«Бабы будут замужем // Ни к чему учёба!» — так 5 марта в своем Instagram Сергей Шнуров пересказал позицию Смирнова.

По его словам, «православный непоседа» своим предложением «чучу отчебучил», якобы предложив женщинам готовиться «к родам и до гроба» вместо учебы.

Шнуров на свой лад развил мысль священнослужителя, заявив, что девушки также должны давать молоко «для детей и в кашу!».

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Комментарии (1)

Bert_5e4d90d629bc8
В голове не укладывается - православная с высшим образованием. "Рабам божьим" нафиг высшее - стоит такая со скальпелем над пациентом и крестится, надеясь не на профессионализм, а на волю всевышнего. Да и зачем рабам образование
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