Российский музыкант и начинающий политик прокомментировал высказывания протоиерея Димитрия Смирнова о ненужности женского образования.
«Бабы будут замужем // Ни к чему учёба!» — так 5 марта в своем Instagram Сергей Шнуров пересказал позицию Смирнова.
По его словам, «православный непоседа» своим предложением «чучу отчебучил», якобы предложив женщинам готовиться «к родам и до гроба» вместо учебы.
Шнуров на свой лад развил мысль священнослужителя, заявив, что девушки также должны давать молоко «для детей и в кашу!».
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Шла неспешная беседа, Как всегда, до кучи, Православный непоседа, Чучу отчебучил. Снова дал поп-замполит! Плюнул недалече, - Девкам в школе, - говорит, Делать нонче неча. Пусть готовятся уже К родам и до гроба. Бабы будут замужем, Ни к чему учёба! Точку зрения свою, Я не приукрашу. Молоко пускай дают! Для детей и в кашу!