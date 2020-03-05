Российский музыкант и начинающий политик прокомментировал высказывания протоиерея Димитрия Смирнова о ненужности женского образования.



«Бабы будут замужем // Ни к чему учёба!» — так 5 марта в своем Instagram Сергей Шнуров пересказал позицию Смирнова.



По его словам, «православный непоседа» своим предложением «чучу отчебучил», якобы предложив женщинам готовиться «к родам и до гроба» вместо учебы.



Шнуров на свой лад развил мысль священнослужителя, заявив, что девушки также должны давать молоко «для детей и в кашу!».

