Крабовая закуска обеспечила участнику банды Цапков Цеповязу госзащиту
Участника кущевской банды Вячеслава Цеповяза взял под защиту Следственный комитет. Осуждённый является свидетелем по делу бывшего начальника колонии строгого режима № 3 по Амурской области Сергея Картавцева.
Как сообщает РИА «Новости» 5 марта, Цеповяз находится в колонии в Омске и без разрешения СК этапировать его нельзя. Следственные действия проходят в исправительном учреждении.
«Его должны были этапировать в Ростов — не этапировали. Следствие получило документы из Следственного комитета, из центрального аппарата, о том, что он по уголовному делу, где привлекается руководство амурской колонии, где он там крабов ел, что он там является свидетелем и в отношении него оформлена <…> программа госзащиты», — отметил адвокат Генрих Хачатуров.
Ранее экс-главе амурской колонии Сергею Картавцеву предъявили обвинение в превышении полномочий.
Справка:
Вячеслав Цеповяз в 2013 году был приговорен к 20 годам лишения свободы по делу банды Цапков. Скандал вокруг условий содержания одного из лидеров ОПГ «Цапки» начался осенью 2018 года с публикации в СМИ фото его застолий в колонии. На снимках Цеповяз позировал в тюремной робе с мобильным телефоном в руках, на столе у него крабы, шашлык и красная икра. По данным Генпрокуратуры, Цеповяз получал деликатесы на сумму до 60 тысяч рублей в месяц. После этого начальник ИК-3 подполковник внутренней службы Александр Радьков был уволен.