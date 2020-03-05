Крабовая закуска обеспечила участнику банды Цапков Цеповязу госзащиту

Участника кущевской банды Вячеслава Цеповяза взял под защиту Следственный комитет. Осуждённый является свидетелем по делу бывшего начальника колонии строгого режима № 3 по Амурской области Сергея Картавцева.



Как сообщает РИА «Новости» 5 марта, Цеповяз находится в колонии в Омске и без разрешения СК этапировать его нельзя. Следственные действия проходят в исправительном учреждении.



«Его должны были этапировать в Ростов — не этапировали. Следствие получило документы из Следственного комитета, из центрального аппарата, о том, что он по уголовному делу, где привлекается руководство амурской колонии, где он там крабов ел, что он там является свидетелем и в отношении него оформлена <…> программа госзащиты», — отметил адвокат Генрих Хачатуров.

