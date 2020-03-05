Путин пообещал условия для развития специалистов в России. Хоккеисты не «набьют морду» математикам

«Я считаю, что количество хороших специалистов, которые остаются в стране, становится все больше и больше. <...> Чтобы у людей было желание реализовываться в своей собственной стране, государство, конечно, должно делать для этого все больше и больше, и мы будем этим заниматься», — заявил Владимир Путин в интервью ТАСС , очередную часть которого агентство опубликовало 5 марта.

По его словам, то, что российские специалисты находят себя на мировом рынке труда, говорит о хорошем образовании в стране. Так, успешным проектом, по оценкам президента, стало создание в Сочи образовательного центра для одаренных детей «Сириус», хотя ему предрекали скорый крах. «И один из коллег, которых приглашали туда, сказал одному из, так сказать, коллег: ничего у него [Путина] не получится. Все начнется с того, что ваши хоккеисты [обучающиеся в «Сириусе»] набьют морду математикам», — рассказал Путин, отметив, что чиновник-пессимист оказался неправ. Путин признался, что ему нравится то, что «спортсмены общаются с математиками, а математики, может быть, в первый раз лично идут посмотреть, как хоккей там или балет функционирует, приобщаются к физической культуре».

Он уверен, что возможности для реализации есть и на домашнем рынке. В качестве примера он привел Евгения Касперского, который «в своей области ничем не хуже», чем Илон Маск. Глава государства также выразил мнение, что «Лаборатория Касперского» могла бы добиться большего, если бы не «искусственные ограничения» в других странах.