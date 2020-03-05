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05.03.2020 08:57
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На Кубани купаются в мартовской жаре. Петербургу тоже обещают рекорд, но в 4 раза скромнее

Петербург ощутит на себе воздействие тёплого сектора циклона: в городе будет сыро, ветрено и не исключён очередной рекорд. На юге России температура тоже выходит за рамки - там вместо весны началось лето.

«Вчера в Крыму воздух прогрелся до +27°, на Кубани термометры показывали +25°, в Адыгее +24°!», - сообщает 5 марта специалист центра ФОБОС Михаил Леус на своей странице в Facebook. Петербург также может присоединиться к рекордному банкету, если столбик термометра перевалит за 6,1 градус тепла.

По прогнозам метеорологов, дневную температуру определяет тёплый сектор циклона. Воздух прогреется до +4…+6, при этом синоптики обещают порывистый ветер местами до 10 м/с, облачность и дождь.

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