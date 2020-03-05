СМИ узнали о попытке Сирии сбить турецкий F-16 с помощью С-200

Сирийская армия пыталась сбить истребитель F-16 ВВС Турции при помощи зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-200, сообщает газета Al Masdar News.

«Сирийская арабская армия направила ракету на самолет F-16 турецких ВВС с при помощи С-200 в северо-западной части Сирии», — пишет издание

Однако никаких данных о том, что ракета попала в цель, не поступило. Предполагается, что F-16 уклонился от снаряда.

Ранее турецкое агентство Anadolu сообщило, что в Идлибе после авиаудара правительственных войск Сирии погибли 33 военнослужащих Турции, еще 36 военнослужащих госпитализированы. Глава Минобороны Турции Хулуси Акар позднее заявил, что турецкая армия атаковала более 200 целей сирийских правительственных войск и ликвидировала более 300 сирийских военнослужащих.