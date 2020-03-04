Чтобы побить рекорд скорости, не хватает восьми спонсорских постов в Instagram
Несмотря на вполне успешные тестовые заезды в пустыне Калахари британскому болиду Bloodhound LSR в этом году так и не удалось побить мировой рекорд скорости. Следующая попытка, запланированная на будущий год, может не состояться ввиду отсутствия спонсоров.
На тестах автомобиль с мотором от истребителя Eurofighter Typhoon и дополнительным ракетным двигателем специальной конструкции смог показать скорость в 1010 км/ч, и для продолжения штурма рекорда в конструкцию необходимо внести изменения, пишет 4 марта Piston Heads. В частности, стало ясно, что требуется заменить ракетный двигатель на более мощный. Для этого придется поменять не только топливную систему, но и тормоза и частично аэродинамику. Главная проблема в том, что деньги на все это нужны уже до конца марта, иначе к новым заездам в 2021 году просто не успеть.
Сумма для продолжения проекта нужна не слишком впечатляющая – 8 миллионов фунтов или 9,2 миллиона евро. По прикидкам Piston Heads, это примерная стоимость двух Koenigsegg Agera RS, трехкомнатной квартиры в Найтбридже, минуты рекламы в перерыве финального матча по американскому футболу или восемь оплаченных постов в инстаграме Кайли Дженнер, младшей сестры Ким Кардашьян.
Болид Bloodhound LSR теоретически рассчитан на достижение скорости в 1800 км/ч. Нынешний рекорд был установлен в 1997 году другим британским автомобилем-ракетой TrustSSC и составляет 1227,9 км/ч, что выше скорости звука.