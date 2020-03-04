Пензенский госуниверситет считает опасными студентов в наушниках, желающих «доброго вечерочка». Учебное заведение отреагировало на дело «Сети»

Администрация Пензенского госуниверситета раздала кураторам групп памятки, в которых рассказывается, как выявить «представляющих угрозу» студентов. Судя по описанию, в категорию опасных юношей и девушек можно записать многих, если не большинство.

Журнал «7×7» 4 марта передал содержание брошюры на 36 страниц. По их данным, методичка составлена «на основании современных исследований активности молодежи» в Интернете и «отражает наиболее распространенный токсический контент». Содержание не ново, его позаимствовали из старого пособия «Цифровая гигиена», которое было создано при участии компании Натальи Касперской.



По мнению пензенского государственного вуза, присмотреться следует к студентам, которые носят одежду с «агрессивными надписями». Например, «Ненависть», «Нормальные люди боятся меня», «Нечего терять», а также вещи с изображением оружия, нацистской или «агрессивной советской символики».

Пирсинг тоже вызывает вопросы. У «нормального» молодого человека дырок должно быть не больше двух, у девушки — менее четырёх. Периодически появляющиеся ссадины указывают на «склонность к саморазрушению», а наушники — на нежелание социализироваться.

В качестве «тревожных звоночков» авторы методички отмечают отведение взгляда во время разговора, смех без повода или над печальными вещами (например смертью), жуткие рисунки или постоянное заштриховывание бумаги.

«Потенциальным признаком отклонения или девиантного поведения» считается «участие студента в группе, которая носит схожую одежду, вместе проводит перемены, вместе ходит домой». Авторы памятки не одобряют «рисунки на теле, драки, связи с зеками» и употребление в речи «воровского сленга», в частности фразы «добрый вечерочек».

