«Ху из Шнуров?» Новоявленный петербургский политик рассказал, кому, что и куда засунет
Вступивший в Партию Роста петербуржец Сергей Шнуров не бросил заниматься музыкой и совместил два амплуа в одну песню. Малоприятные предвыборные обещания он адресовал конкурентам.
Новый трек музыкант записал на видео и выложил на своей странице в Instagram. Его интересует, «что за выборы без драки», интим он пообещал «несистемным и системным», также отметил рост своей партии, сравнив его с половым органом у «молодого». «Выборы выборы» музыкант зарифмовал предсказуемо, а в припеве сам себе ответил на вопрос «Ху из Шнуров». Вышло созвучно.
Ролик заканчивается замечанием о том, что вокруг одни лишь пятые точки. «Я политику встряхну, разорвав порочный круг», — намекает Шнуров.
Ранее он рассказал о встрече с электоратом в Челябинске и отметил, что нашел своего избирателя. Сергей Шнуров вступил в Партию Роста 20 февраля на заседании в Петербурге. Вероятно, он намерен стать депутатом на выборах в Госдуму в 2021 году.