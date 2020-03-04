Вступивший в Партию Роста петербуржец Сергей Шнуров не бросил заниматься музыкой и совместил два амплуа в одну песню. Малоприятные предвыборные обещания он адресовал конкурентам.



Новый трек музыкант записал на видео и выложил на своей странице в Instagram. Его интересует, «что за выборы без драки», интим он пообещал «несистемным и системным», также отметил рост своей партии, сравнив его с половым органом у «молодого». «Выборы выборы» музыкант зарифмовал предсказуемо, а в припеве сам себе ответил на вопрос «Ху из Шнуров». Вышло созвучно.