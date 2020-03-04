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04.03.2020 16:15
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«Ху из Шнуров?» Новоявленный петербургский политик рассказал, кому, что и куда засунет

Вступивший в Партию Роста петербуржец Сергей Шнуров не бросил заниматься музыкой и совместил два амплуа в одну песню. Малоприятные предвыборные обещания он адресовал конкурентам.

Новый трек музыкант записал на видео и выложил на своей странице в Instagram. Его интересует, «что за выборы без драки», интим он пообещал «несистемным и системным», также отметил рост своей партии, сравнив его с половым органом у «молодого». «Выборы выборы» музыкант зарифмовал предсказуемо, а в припеве сам себе ответил на вопрос «Ху из Шнуров». Вышло созвучно.

Фото: скриншот с сайта instagram.com / shnurovs

Ролик заканчивается замечанием о том, что вокруг одни лишь пятые точки. «Я политику встряхну, разорвав порочный круг», — намекает Шнуров.

Ранее он рассказал о встрече с электоратом в Челябинске и отметил, что нашел своего избирателя. Сергей Шнуров вступил в Партию Роста 20 февраля на заседании в Петербурге. Вероятно, он намерен стать депутатом на выборах в Госдуму в 2021 году.

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