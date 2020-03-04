FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +5
66.44р73.94р
04.03.2020 15:50
5
Печать

Развитие генетических технологий в России доверят Игорю Сечину

Компания «Роснефть» в течение шести лет будет сотрудничать с российским правительством по программе ускоренного развития генетических технологий. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Согласно документу, 4 марта опубликованному на портале правовой информации, правительство и «Роснефть» совместно будут выводить Россию на лидерские позиции в сфере генетики. Для этого в стране должны создать центр для проведения комплексных исследований, разработать опытные образцы оборудования, а также обеспечить приток квалифицированных кадров и условия для стимулирования промышленности. Это, в том числе, изменения в законодательстве и снижение административных барьеров.

Эти задачи поставлены в федеральной программе развития генетических технологий до 2027 года, которая утверждена в апреле прошлого года. Её реализацию координирует Минобрнауки, головной организацией является Курчатовский институт.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (5)

Kit.
Запретят писать на продуктах "не содержит ГМО"?
***_555
Генетика — продажная девка империализма. Официальный лозунг в стране, которую правопреемнула РФ.
Петр Петров
теперь я спокоен, профессионала поставили поуправлять!
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний