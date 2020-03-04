Развитие генетических технологий в России доверят Игорю Сечину

Компания «Роснефть» в течение шести лет будет сотрудничать с российским правительством по программе ускоренного развития генетических технологий. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Согласно документу, 4 марта опубликованному на портале правовой информации, правительство и «Роснефть» совместно будут выводить Россию на лидерские позиции в сфере генетики. Для этого в стране должны создать центр для проведения комплексных исследований, разработать опытные образцы оборудования, а также обеспечить приток квалифицированных кадров и условия для стимулирования промышленности. Это, в том числе, изменения в законодательстве и снижение административных барьеров.
Эти задачи поставлены в федеральной программе развития генетических технологий до 2027 года, которая утверждена в апреле прошлого года. Её реализацию координирует Минобрнауки, головной организацией является Курчатовский институт.