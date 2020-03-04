Пассажиры «Аэрофлота» избежали карантина в Боткина. Коронавирус у беглянки из Дели не нашли, но подозрение не снято
Мастер духовных практик Кристина Сальникова не прогадала, проигнорировав распоряжение медиков в Дели. В Петербурге врачи, в отличие от индийских коллег, симптомов смертельной инфекции у девушки не выявили.
Как сообщили «Фонтанке» в городском управлении Роспотребнадзора, 4 марта Сальникову в Пулково встретили медики, осмотрели и не нашли причин для немедленной изоляции. «Температура в норме, признаков ОРВИ нет», — заявили в ведомстве.
Тем не менее у прибывшей из Дели взяли материал для проведения лабораторных анализов на новый коронавирус. Он направлен в Центр гигиены и эпидемиологии. Девушке разрешили вернуться домой, под медицинское наблюдение в поликлинике. Самолёт «Аэрофлота», который доставил её в Петербург, вылетел в столицу.
В Пулково в обязательном порядке проверяют прилетевших из Италии, Южной Кореи, Ирана и Китая. Внутренние рейсы под проверку не попадают. Встречать 35-летнюю Кристину Сальникову, летевшую из Дели через Москву, врачам пришлось после её откровений в Instagram. Мастер по работе с подсознанием рассказала подписчикам, что после нескольких дней с высокой температурой и кашлем обратилась в больницу и рисковала остаться там на три недели. Врачи в Дели сочли симптомы опасными и прописали карантин. Пациентка собрала чемоданы.