Пассажиры «Аэрофлота» избежали карантина в Боткина. Коронавирус у беглянки из Дели не нашли, но подозрение не снято

Мастер духовных практик Кристина Сальникова не прогадала, проигнорировав распоряжение медиков в Дели. В Петербурге врачи, в отличие от индийских коллег, симптомов смертельной инфекции у девушки не выявили.



Как сообщили «Фонтанке» в городском управлении Роспотребнадзора, 4 марта Сальникову в Пулково встретили медики, осмотрели и не нашли причин для немедленной изоляции. «Температура в норме, признаков ОРВИ нет», — заявили в ведомстве.



Тем не менее у прибывшей из Дели взяли материал для проведения лабораторных анализов на новый коронавирус. Он направлен в Центр гигиены и эпидемиологии. Девушке разрешили вернуться домой, под медицинское наблюдение в поликлинике. Самолёт «Аэрофлота», который доставил её в Петербург, вылетел в столицу.

