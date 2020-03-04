FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +5
66.44р73.94р
04.03.2020 13:31
3
Печать

Пассажиры «Аэрофлота» избежали карантина в Боткина. Коронавирус у беглянки из Дели не нашли, но подозрение не снято

Мастер духовных практик Кристина Сальникова не прогадала, проигнорировав распоряжение медиков в Дели. В Петербурге врачи, в отличие от индийских коллег, симптомов смертельной инфекции у девушки не выявили.

Как сообщили «Фонтанке» в городском управлении Роспотребнадзора, 4 марта Сальникову в Пулково встретили медики, осмотрели и не нашли причин для немедленной изоляции. «Температура в норме, признаков ОРВИ нет», — заявили в ведомстве.

Тем не менее у прибывшей из Дели взяли материал для проведения лабораторных анализов на новый коронавирус. Он направлен в Центр гигиены и эпидемиологии. Девушке разрешили вернуться домой, под медицинское наблюдение в поликлинике. Самолёт «Аэрофлота», который доставил её в Петербург, вылетел в столицу.

В Пулково в обязательном порядке проверяют прилетевших из Италии, Южной Кореи, Ирана и Китая. Внутренние рейсы под проверку не попадают. Встречать 35-летнюю Кристину Сальникову, летевшую из Дели через Москву, врачам пришлось после её откровений в Instagram. Мастер по работе с подсознанием рассказала подписчикам, что после нескольких дней с высокой температурой и кашлем обратилась в больницу и рисковала остаться там на три недели. Врачи в Дели сочли симптомы опасными и прописали карантин. Пациентка собрала чемоданы.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (3)

А ничего что лабораторный анализ на коронавирус несколько часов занимает? И что человек может оставаться заразным без симптомов?

Видимо, всё равно, у нас #стабильность.
Vahmistroff
Опять двадцать пять! О каком "избегании карантина в Боткина" идет речь, если "правительство Петербурга не приняло соответствующего документа об объявлении карантина, то его, естественно, и не было. А значит, не было и важной составляющей — карантинных охранных мероприятий."
Snaky
реклама модельки в стограме. Боян уже.
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний