«Это всё симптомы коронавируса», — делится с подписчиками Кристина. Накануне она обратилась в больницу, но решением врачей осталась недовольна: ей предстояла госпитализация и три недели в карантине. Беглянку искали в отеле, но она успела сменить билеты.

О своём возвращении в Петербург Кристина Сальникова рассказала в Instagram. Она отдыхала в Дели, но путешествие пришлось внепланово прервать из-за болезни. По её словам, несколько дней держалась температура под сорок, кашель, накануне утром начала задыхаться.

Подозрение на коронавирус в качестве сувенира привезла в Петербург пассажирка авиакомпании «Аэрофлот» 4 марта. Индийские врачи прописали ей трёхнедельный карантин, но мастер нетрадиционной медицины уверена — напрасно.

«Я не паникую, потому что знаю, что это не коронавирус», — авторитетно заявляет Кристина.



Она позиционирует себя как сертифицированного тета-практика, мастера работы с подсознанием и метафорическими ассоциативными картами. В своих курсах она предлагает показать другой путь и привести к оазису желаний и возможностей.



Из Дели в Петербург она летела через Москву. В 10:21 самолёт «Аэрофлота» с Кристиной на борту сел в Пулково. Как уточнили «Фонтанке» в Роспотребнадзоре, специально девушку не ждали, но прилетающих в аэропорту встречают специалисты ведомства. Сама она сообщила журналистам, что уже встретилась с врачом в Пулково, вопрос с карантином пока не решён.

