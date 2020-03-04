FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +5
66.44р73.94р
04.03.2020 13:21
10
Печать

Эрдоган просит у Трампа поддержку для военной операции в Сирии

Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что запросил боеприпасы у США для продолжения военных действий в провинции Идлиб.

«Президент Турции сообщил, что обратился к Дональду Трампу с просьбой оказать Анкаре поддержку в вопросе обеспечения вооружением», — сообщает 4 марта агентство Anadolu.

Эрдоган также заявил, что начавшаяся 27 февраля военная операция «Весенний щит» продемонстрировала «умение эффективно сражаться». «Однако мы стремимся к войне», — заявил глава государства.

Напомним, что информация о возможной помощи боеприпасами из США появилась накануне. Посол Соединенных Штатов в Турции Дэвид Саттерфилд подтвердил, что «вопрос прорабатывается».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (10)

hmjo
Сейчас он у американцев получит оружие, а взамен этого С-400 будут использовать в качестве мишени для обработки американского ракетного оружия и поиска американцами слабых мест нашего С-400, как до этого тренировались ВВС США и Израиля на советских С-300 в Хохляндии
Cashmare
а на что рассчитывал этот трусливый турок, ввязываясь в авантюру? чуть яйца прищемили - сразу папочке жаловаться? вляпался в свой весенний shit - сам и отмывайся, нытик
Pilat
Эрдоган показал себя отличным учеником госдепа. Ни сколько не смущаясь в каждой конкретной ситуации пускает в ход ложь, цинизм, амнезию, лишь бы это было на пользу ему. Вчера еще оскорблял Трампа прилюдно, а сегодня, ни сколько не смущаясь, требует у него помощи. Нашему МИДу пример. Ну и урок заодно.
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний