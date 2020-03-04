Эрдоган просит у Трампа поддержку для военной операции в Сирии

Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что запросил боеприпасы у США для продолжения военных действий в провинции Идлиб.
«Президент Турции сообщил, что обратился к Дональду Трампу с просьбой оказать Анкаре поддержку в вопросе обеспечения вооружением», — сообщает 4 марта агентство Anadolu.
Эрдоган также заявил, что начавшаяся 27 февраля военная операция «Весенний щит» продемонстрировала «умение эффективно сражаться». «Однако мы стремимся к войне», — заявил глава государства.
Напомним, что информация о возможной помощи боеприпасами из США появилась накануне. Посол Соединенных Штатов в Турции Дэвид Саттерфилд подтвердил, что «вопрос прорабатывается».