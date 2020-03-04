Многострадальная Большая Конюшенная улица в центре Петербурга вновь оказалась заблокирована утром 4 марта. «Пробкой», заткнувшей проезд, уже традиционно стал оставленный вторым рядом автомобиль.



«Водитель «Ауди» бросил свой автомобиль без указания номера телефона для связи, чтобы походить по магазинам на Большой Конюшенной. Ждали всей улицей около 15 минут», — пожаловался в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» один из участников.

На фото видно, что автомобиль стоит вторым рядом, и мимо него не протиснуться туристическому автобусу. Впрочем, к счастью для других водителей, машину явно оставили на «аварийке», а значит не на длительную парковку.