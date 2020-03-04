Водитель Audi заставил Большую Конюшенную «ждать всей улицей»
Многострадальная Большая Конюшенная улица в центре Петербурга вновь оказалась заблокирована утром 4 марта. «Пробкой», заткнувшей проезд, уже традиционно стал оставленный вторым рядом автомобиль.
«Водитель «Ауди» бросил свой автомобиль без указания номера телефона для связи, чтобы походить по магазинам на Большой Конюшенной. Ждали всей улицей около 15 минут», — пожаловался в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» один из участников.
На фото видно, что автомобиль стоит вторым рядом, и мимо него не протиснуться туристическому автобусу. Впрочем, к счастью для других водителей, машину явно оставили на «аварийке», а значит не на длительную парковку.
По данным «Фонтанки», автомобиль Audi A8L 2014 года выпуска принадлежит 37-летнему петербургскому бизнесмену. Нарушать ПДД он не гнушается: только на «Ауди» за ним числится почти два десятка штрафов, — но в основном по мелочи, вроде незначительного превышения скорости.
Публикуем фотографию с номером автомобиля, чтобы привлечь внимание ГИБДД к факту нарушения.
Парковка вторым рядом у ДЛТ — это, можно сказать, бич Большой Конюшенной. Происходит это довольно часто, и если легковушки еще могут протиснуться в оставшееся пространство, то как только подъезжает автобус, движение останавливается, пока очередной любитель шопинга не вернется к своей машине. Нередко улицу запирают дорогие машины, к примеру, Rolls-Royce Ghost или Bentley, отметился даже автомобиль с дипномерами. Хотя бывают и исключения, например, не раз пробку на Большой Конюшенной собирал Ford Transit, водитель которого доставляет товар в расположенную рядом пышечную.