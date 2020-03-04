Мажору из Петербурга, любителю «тачек, шашек, гонок», грозит лишение прав после того, как он в своём Instagram выложил видео с грубейшим нарушением ПДД. В Госавтоинспекции сообщили о дальнейшем развитии событий.



На записи видно, как водитель едет против движения по заезду на КАД с Мурманского шоссе, а затем сворачивает на шоссе в сторону «Меги Дыбенко» и Петербурга. Получается, он свернул с внешнего кольца на заезд под острым углом. «По-другому было никак. Повернул не туда, куда надо было», — «оправдывается» автор видео, но тут необходимо отметить, что при съезде он не мог не осознавать, что идёт на грубое нарушение. Даже его подписчики осуждают этот манёвр: «Дружище, я сам нагло очень езжу, но это перебор»; «Назови видео «Как быстро и качественно лишиться прав». Судя по рулю и торпеде, водитель передвигался на «Рендж Ровере».