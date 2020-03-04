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04.03.2020 13:03
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ГИБДД заметила ролик петербуржца, где он хвастается «шашками» во встречном потоке при заезде на КАД

Мажору из Петербурга, любителю «тачек, шашек, гонок», грозит лишение прав после того, как он в своём Instagram выложил видео с грубейшим нарушением ПДД. В Госавтоинспекции сообщили о дальнейшем развитии событий.

На записи видно, как водитель едет против движения по заезду на КАД с Мурманского шоссе, а затем сворачивает на шоссе в сторону «Меги Дыбенко» и Петербурга. Получается, он свернул с внешнего кольца на заезд под острым углом. «По-другому было никак. Повернул не туда, куда надо было», — «оправдывается» автор видео, но тут необходимо отметить, что при съезде он не мог не осознавать, что идёт на грубое нарушение. Даже его подписчики осуждают этот манёвр: «Дружище, я сам нагло очень езжу, но это перебор»; «Назови видео «Как быстро и качественно лишиться прав». Судя по рулю и торпеде, водитель передвигался на «Рендж Ровере».

«По факту размещенного в сети Интернет видеоролика, на котором запечатлено движение транспортного средства по полосе для встречного движения, проводится проверка с целью установления обстоятельств происшествия», — сообщили 4 марта «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Видео выложено в Instagram три дня назад пользователем из Петербурга Дамиром Мехтиевым, чья лента озаглавлена так: «Тачки, шашки, гонки, музыка, спорт, жизнь» и состоит из селфи и роликов с опасной ездой. Сегодня это видео разлетелось по петербургским группам в «ВК», где вызвало волну возмущений.

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Комментарии (14)

PapoCarlo
Надо бы говном на дворцовой измазать и выложить в Инстаграм, а тачку под пресс.
муматор
Ещё не дочитав статью до конца у меня уже были предположения по поводу принадлежности автора видео к любителям полорогих. Оконцовка полностью оправдала ожидания!!!)
dimas062
Петербуржец коренной надеюсь?
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