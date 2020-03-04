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04.03.2020 11:22
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Путин объяснил, что у россиян упали доходы «по объективным обстоятельствам»

Президент России Владимир Путин объяснил снижение доходов россиян «объективными обстоятельствами». По словам главы государства, виной этому стали цены на нефть.

Президент не стал называть чиновников, которые несут персональную ответственность за падение доходов граждан.

«А персональную ответственность кто-то несет за то, что доходы снижаются, за то, что количество бедных опять растет?» — спросил президента журналист Андрей Ванденко в очередном выпуске интервью, которое 4 марта опубликовало ТАСС.

«Есть и объективные обстоятельства, понимаете. Что можно сказать про персональную ответственность, если снизились цены на нефть на мировом рынке?» — ответил Путин.

Президент добавил, что Россия стала менее зависима от колебаний цен на нефть, а доля нефтегазовых доходов растет, но уйти от нефтезависимости нельзя «по одному щелчку пальцев».

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Комментарии (11)

Alik1954
Тссс....
ProstoZloy
"уйти от нефтезависимости нельзя" пока она выгодна "неустановленной группе лиц, действующей по предварительному сговору"
aaignat
Сказочный уже не знает как соврать
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