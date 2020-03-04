Путин объяснил, что у россиян упали доходы «по объективным обстоятельствам»

«А персональную ответственность кто-то несет за то, что доходы снижаются, за то, что количество бедных опять растет?» — спросил президента журналист Андрей Ванденко в очередном выпуске интервью, которое 4 марта опубликовало ТАСС .

Президент не стал называть чиновников, которые несут персональную ответственность за падение доходов граждан.

Президент России Владимир Путин объяснил снижение доходов россиян «объективными обстоятельствами». По словам главы государства, виной этому стали цены на нефть.

«Есть и объективные обстоятельства, понимаете. Что можно сказать про персональную ответственность, если снизились цены на нефть на мировом рынке?» — ответил Путин.

Президент добавил, что Россия стала менее зависима от колебаний цен на нефть, а доля нефтегазовых доходов растет, но уйти от нефтезависимости нельзя «по одному щелчку пальцев».

