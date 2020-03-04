Водоканал попросил защиты для служебных собак у депутатов. Госпредприятие считает, что не пристроенные после службы псы не защищены законом

Защитой прав служебных собак, которым «на пенсии» не подыскали новых хозяев или не устроили в приют, решил заняться петербургский Водоканал. Госпредприятие попросило депутата Законодательного собрания Алексея Цивилева разработать закон, который помог бы мохнатым стражам, чья судьба после окончания карьеры не пошла по одному из двух стандартных путей.



Об этом 4 марта «Фонтанке» сообщили в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». На госпредприятии вчитались в закон № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и осознали, что служебные собаки, дальнейшее использование которых является невозможным, могут быть переданы на возмездной или безвозмездной основе новым владельцам. «Возможно также их размещение в специализированных приютах и иных подобных учреждениях. Но если это сделать невозможно или подходящих вариантов не найти, то механизм защиты животных фактически отсутствует — в таком случае с точки зрения гражданского законодательства собственник может сделать с животным что угодно. Из-за пробелов в законодательстве утратившие служебные качества собаки не защищены в полной мере, они фактически не имеют специального правового статуса», — заявили в Водоканале.

