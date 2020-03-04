На Косыгина грузовик, пробив забор, вылетел на встречку. Лесной перекрыло более мелкое ДТП
Локальный транспортный коллапс спровоцировало небольшое ДТП на Выборгской стороне утром 4 марта. На проспекте Косыгина авария более впечатляющая, но сильной пробки там нет.
На Лесном проспекте, у плавательного бассейна, на развороте столкнулись «Ауди» и «Хёндэ Соната», сообщает очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Встал, по его словам, и автомобильный транспорт на подъезде к месту аварии, и трамваи.
На Косыгина, 32, грузовик проломил забор и выехал на встречную полосу, пишут в той же группе. Занята только одна полоса, затор есть, но небольшой.
В целом загруженность дорог Петербурга, по оценке «Яндекса», к началу десятого снизилась с 5 до 4 баллов, что чуть меньше обычного.