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04.03.2020 09:28
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На Косыгина грузовик, пробив забор, вылетел на встречку. Лесной перекрыло более мелкое ДТП

Локальный транспортный коллапс спровоцировало небольшое ДТП на Выборгской стороне утром 4 марта. На проспекте Косыгина авария более впечатляющая, но сильной пробки там нет.

На Лесном проспекте, у плавательного бассейна, на развороте столкнулись «Ауди» и «Хёндэ Соната», сообщает очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Встал, по его словам, и автомобильный транспорт на подъезде к месту аварии, и трамваи.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

На Косыгина, 32, грузовик проломил забор и выехал на встречную полосу, пишут в той же группе. Занята только одна полоса, затор есть, но небольшой.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

В целом загруженность дорог Петербурга, по оценке «Яндекса», к началу десятого снизилась с 5 до 4 баллов, что чуть меньше обычного.

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