Локальный транспортный коллапс спровоцировало небольшое ДТП на Выборгской стороне утром 4 марта. На проспекте Косыгина авария более впечатляющая, но сильной пробки там нет.



На Лесном проспекте, у плавательного бассейна, на развороте столкнулись «Ауди» и «Хёндэ Соната», сообщает очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Встал, по его словам, и автомобильный транспорт на подъезде к месту аварии, и трамваи.