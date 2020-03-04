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04.03.2020 09:11
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Вор поздравил с днём рождения хозяйку таунхауса в Шувалово. Ушёл миллионером

Непрошеный гость похозяйничал в квартире жительницы Выборгского района Петербурга и омрачил ей подготовку к празднику. Полиция ищет вора, ювелирные украшения и полтора миллиона рублей.

Как стало известно «Фонтанке» 4 марта, за помощью в полицию накануне обратился 33-летний замгендиректора производственного предприятия, который сообщил о квартирной краже на Береговой улице. Преступник через запасной вход проник на первый этаж трёхэтажного таунхауса, принадлежащего матери. Женщина через пару дней отмечает 58-летие, из дома, со слов сына, она уехала на прошлой неделе. Квартира осталась без присмотра и без охраны.

Вор ушел с Береговой улицы обладателем 1,5 миллиона рублей и коллекции ювелирных украшений. После себя он оставил отпечатки и следы обуви. Общий ущерб похищенного устанавливается, уголовное дело пока не возбуждено.

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