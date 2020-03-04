FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: +5
66.44р73.94р
04.03.2020 08:13
2
Печать

Региональные власти получат право закрывать «наливайки» в жилых домах. Госдума доработала запрет на продажу алкоголя

Поправки внесли депутаты Госдумы в законопроект, ограничивающий продажу алкоголя в заведениях, которые расположены в многоквартирных жилых домах. Об этом 4 марта пишут «Ведомости».

В первом чтении документ одобрили в сентябре 2019 года. Поправки касаются борьбы с так называемыми «наливайками» - небольшими барами на первых этажах домов, в которых спиртное продают по ночам. По словам автора законопроекта депутата Александра Хинштейна, на такие заведения часто жалуются жители.

Ко второму чтению в законопроекте появилось право местных властей ограничивать время продажи алкоголя в таких заведениях вплоть до полного запрета их работы. Также в документе прописана минимальная площадь подобных баров — 20 квадратных метров, но регионы смогут сами установить нижний предел.

Документ направлен на согласование в Главное правовое управление президента (ГПУ).

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (2)

Василий Марущак
И контрольный в голову, малому бизнесу
Петр Петров
на святое руку подняли
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний