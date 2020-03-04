Региональные власти получат право закрывать «наливайки» в жилых домах. Госдума доработала запрет на продажу алкоголя

Поправки внесли депутаты Госдумы в законопроект, ограничивающий продажу алкоголя в заведениях, которые расположены в многоквартирных жилых домах. Об этом 4 марта пишут «Ведомости».



В первом чтении документ одобрили в сентябре 2019 года. Поправки касаются борьбы с так называемыми «наливайками» - небольшими барами на первых этажах домов, в которых спиртное продают по ночам. По словам автора законопроекта депутата Александра Хинштейна, на такие заведения часто жалуются жители.



Ко второму чтению в законопроекте появилось право местных властей ограничивать время продажи алкоголя в таких заведениях вплоть до полного запрета их работы. Также в документе прописана минимальная площадь подобных баров — 20 квадратных метров, но регионы смогут сами установить нижний предел.

