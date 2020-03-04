Компания BMW показала прототип своего электрического седана i4, который должен будет составить конкуренцию Model 3 от Tesla. Первоначально премьера новинки должна была состояться на Женевском автосалоне, но из-за отмены мероприятия баварцы провели презентацию без зрителей - с онлайн-трансляцией в своем Twitter.



Как заявляет автопроизводитель, новинку BMW оснастят одним электромотором мощностью 530 л.с. и батареей емкостью 80 кВт*ч, сообщает 3 марта auto.newsru.com. Разгон до первой «сотни» у i4 займет 4 секунды. На одной зарядке электрокар сможет проехать до 435 километров.