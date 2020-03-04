BMW показал, чем собирается конкурировать с Tesla. Презентация прошла без зрителей
Компания BMW показала прототип своего электрического седана i4, который должен будет составить конкуренцию Model 3 от Tesla. Первоначально премьера новинки должна была состояться на Женевском автосалоне, но из-за отмены мероприятия баварцы провели презентацию без зрителей - с онлайн-трансляцией в своем Twitter.
Как заявляет автопроизводитель, новинку BMW оснастят одним электромотором мощностью 530 л.с. и батареей емкостью 80 кВт*ч, сообщает 3 марта auto.newsru.com. Разгон до первой «сотни» у i4 займет 4 секунды. На одной зарядке электрокар сможет проехать до 435 километров.
Прототип получил более агрессивный дизайн передней части по сравнению с нынешними моделями BMW, задняя же осталась похожей на корму современных седанов марки. Крыша автомобиля полностью стеклянная. Вместо наружных зеркал электрокар оснащен камерами. Также он получил колесные диски особого дизайна, которые должны снизить коэффициент аэродинамического сопротивления.
В интерьере сочетаются дизайны гибридного BMW i8 и электрического i3. Доминантой является большой изогнутый экран. Его левая часть отведена под виртуальную приборную панель, а правую занимает мультимедийная система.
Серийная версия i4 должна выйти на рынок в 2021 году. При движении на небольшой скорости серийная версия электромобиля будет издавать звук, специально написанный знаменитым немецким композитором Хансом Циммером, который создал музыку к «Пиратам Карибского моря», «Интерстеллару», «Шерлоку Холмсу» и многим другим фильмам. Таким образом BMW решили по-своему выполнить новые законодательные требования ЕС.