Украина заявила о первом подтвержденном случае заражения коронавирусом

Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован на Украине. Заболевший путешествовал по Италии и делал пересадку в Румынии. Сейчас мужчина и его супруга помещены на карантин. Об этом на брифинге 3 марта заявил замминистра здравоохранения страны Виктор Ляшко.



Он уточнил, что украинец находится в Черновицкой области. Накануне стало известно о том, что во время отпуска в Италии коронавирусом заразился гражданин России. Пневмонию нового типа после пребывания в Милане также нашли и у восьми граждан Китая. Авиакомпании предпринимают профилактические меры: ирландский перевозчик Ryanair отменил итальянские рейсы из Лаппеенранты.

