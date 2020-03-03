FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +2
66.33р73.42р
03.03.2020 12:55
2
Печать

Украина заявила о первом подтвержденном случае заражения коронавирусом

Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован на Украине. Заболевший путешествовал по Италии и делал пересадку в Румынии. Сейчас мужчина и его супруга помещены на карантин. Об этом на брифинге 3 марта заявил замминистра здравоохранения страны Виктор Ляшко.

Он уточнил, что украинец находится в Черновицкой области. Накануне стало известно о том, что во время отпуска в Италии коронавирусом заразился гражданин России. Пневмонию нового типа после пребывания в Милане также нашли и у восьми граждан Китая. Авиакомпании предпринимают профилактические меры: ирландский перевозчик Ryanair отменил итальянские рейсы из Лаппеенранты.

Из-за эпидемии коронавируса откладываются массовые мероприятия: так, в Крыму отменили Ялтинский международный экономический форум. По утверждениям организаторов, это профилактическая, но необходимая мера.

В Китае распространение заболевания постепенно идёт на спад. Новых случаев с каждым днём становится меньше: сейчас речь идёт чуть больше чем о ста новых заболевших, ранее Пекин ежедневно сообщал о нескольких сотнях.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (2)

Pilat
Ну...дай Бог не последний!
Suricata
Походу завалят чувака и хлоркой засыпят теперь)
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний