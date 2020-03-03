Украина заявила о первом подтвержденном случае заражения коронавирусом
Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован на Украине. Заболевший путешествовал по Италии и делал пересадку в Румынии. Сейчас мужчина и его супруга помещены на карантин. Об этом на брифинге 3 марта заявил замминистра здравоохранения страны Виктор Ляшко.
Он уточнил, что украинец находится в Черновицкой области. Накануне стало известно о том, что во время отпуска в Италии коронавирусом заразился гражданин России. Пневмонию нового типа после пребывания в Милане также нашли и у восьми граждан Китая. Авиакомпании предпринимают профилактические меры: ирландский перевозчик Ryanair отменил итальянские рейсы из Лаппеенранты.
Из-за эпидемии коронавируса откладываются массовые мероприятия: так, в Крыму отменили Ялтинский международный экономический форум. По утверждениям организаторов, это профилактическая, но необходимая мера.
В Китае распространение заболевания постепенно идёт на спад. Новых случаев с каждым днём становится меньше: сейчас речь идёт чуть больше чем о ста новых заболевших, ранее Пекин ежедневно сообщал о нескольких сотнях.