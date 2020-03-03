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03.03.2020 09:45
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В Крыму из-за эпидемии коронавируса отменили Ялтинский международный экономический форум

Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ), который традиционно проходит в апреле, перенесли на неопределенный срок из-за эпидемии коронавируса. Об этом на своей странице в Facebook 3 марта сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Причина переноса форума — эпидемия коронавируса в мире. Хочу подчеркнуть: это чисто профилактическая мера. В ЯМЭФ традиционно принимают участие много иностранных гостей, в том числе из стран, в которых выявлен коронавирус», — рассказал Аксенов и добавил, что о новых сроках проведения форума говорить пока рано.

Всего, как сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), коронавирус распространился на 64 страны, зараженных уже более 90 тысяч человек. В Петербурге по состоянию на 2 марта в инфекционной больнице находятся 26 пациентов, которых проверяют на коронавирус после возвращения из Италии, Китая и Ирана. В Москву инфекцию из отпуска в Италии привёз россиянин. После контактов с ним госпитализировали 24 человека, ещё 83 поместили в карантин, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Также известно, что коронавирус нашли у семи граждан Китая, которые летели в Шанхай из Милана транзитом через Москву.

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