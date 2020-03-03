В Крыму из-за эпидемии коронавируса отменили Ялтинский международный экономический форум

Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ), который традиционно проходит в апреле, перенесли на неопределенный срок из-за эпидемии коронавируса. Об этом на своей странице в Facebook 3 марта сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.



«Причина переноса форума — эпидемия коронавируса в мире. Хочу подчеркнуть: это чисто профилактическая мера. В ЯМЭФ традиционно принимают участие много иностранных гостей, в том числе из стран, в которых выявлен коронавирус», — рассказал Аксенов и добавил, что о новых сроках проведения форума говорить пока рано.