Эпидемия коронавируса в Китае идет на спад. Новых случаев заражения все меньше
В Китае с каждым днем уменьшается количество новых случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки на территории страны зарегистрировали 125 новых случаев заражения инфекцией COVID-19, днем ранее сообщалось о 206 случаях.
Таким образом, по данным Национальной комиссии по здравоохранению от 3 марта, общее количество выявленных с декабря прошлого года случаев заражения составило 80 151.
За минувшие сутки врачи зарегистрировали 31 смерть, число жертв достигло 2943. Количество излечившихся выросло до 47 204, из них 2742 за последние сутки.
Вне материкового Китая зафиксирован 151 подтвержденный случай заболевания: 100 в Гонконге, где скончались два человека, 41 на Тайване, где один умер и десять в Макао.
Всего, как сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), коронавирус распространился на 64 страны, зараженных уже более 90 тысяч человек. В Петербурге по состоянию на 2 марта в инфекционной больнице находятся 26 пациентов, которых проверяют на коронавирус после возвращения из Италии, Китая и Ирана. В Москву инфекцию из отпуска в Италии привёз россиянин. После контактов с ним госпитализировали 24 человека, ещё 83 поместили в карантин, заявил мэр столицы Сергей Собянин.