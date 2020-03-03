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03.03.2020 11:59
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ВЦИОМ: Лишь 13% верующих россиян будут соблюдать православный пост

Принадлежность россиян к православной вере почти не влияет на желание соблюдать Великий пост. Из тех, кто относит себя к православным, в 2020 году соблюдать ограничения поста готовы лишь 13% россиян. В целом с учётом всех остальных групп населения поститься намерены 10% граждан РФ. Об этом во вторник, 3 марта, сообщает ВЦИОМ.

автор фото&nbsp;wciom.ru
автор фото wciom.ru

Две трети граждан, как воцерковлённых, так и далёких от церковных ритуалов, соблюдать ограничения поста не будут. Так ответили 63% «православных россиян» и 69% «всех опрошенных». Ещё от одной пятой до четверти респондентов ВЦИОМ пока не приняли решение.

Знание об ограничениях «великого поста» у большей половины россиян (55%) из «рассказов родственников». Каждый второй (50%) узнал всё сам «в СМИ, книгах, Интернете». Каждый четвёртый (27%) респондент государственной службы социологии утверждает, что об ограничениях поста знает от православного священника.

автор фото&nbsp;wciom.ru
автор фото wciom.ru
автор фото&nbsp;wciom.ru
автор фото wciom.ru

Главным приобретением человека в результате соблюдения требования этой религиозной традиции для каждого пятого россиянина (20%) является «духовное очищение». Каждый восьмой (12%) россиянин рассчитывает на «очищение организма». 13% просто тренируют «силу воли». Ещё 12% ждут «пользы для здоровья». Только каждый десятый респондент ВЦИОМ (9%) сказал, что соблюдение поста даёт ему «веру». В Топ-10 полезных функций поста также попали «спокойствие, уравновешенность» (4%), «похудение» (3%), «чувство возвышенности/одухотворенности» (3%). Каждый двадцатый россиянин (5%) считает, что пост «ничего не даёт».

В разгар масленичной недели ВЦИОМ сообщал, что россияне стали реже есть блины на Масленицу, но полюбили походы в храмы и сжигание чучела.

Православный пост начался в понедельник, 2 марта, и продлится до 18 апреля. Государственное информационное агентство РИА Новости уточняет, что «эти семь недель являются периодом усиленной молитвы и размышлений о душе».

Ранее стало известно, как в Конституции «светского государства» Российская Федерация будет вписан «Бог».

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Комментарии (3)

***_555
Вот и реальное количество верующих - 10%. И то приврали наверняка некоторые. Можно оценить по спаду продаж мяса в дни поста.
Vahmistroff
"В «Евангелие от Матфея» в 17-ой главе, в 20-м стихе абсолютно чётко сказано: «Истинно говорю вам, Иисус же сказал им: истинно говорю вам: если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажите горе сей: «перейди отсюда туда», и она перейдёт; и ничего не будет невозможного для вас». Это тот тест, тот простейший критерий наличия или отсутствия веры, которые предложили не злые атеисты, не я это придумал и даже не барон Гольбах, это продекларировал чётко и однозначно руководитель и основатель их веры, сделав этот параметр, вероятно, обязательным. И когда Вы задаёте человеку, который считает себя верующим, этот вопрос: в состоянии ли он пройти этот тестик на передвижение горы."
Snaky
Предлагаю сократить на 87% имущество РПЦ в данном случае. :))
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