Принадлежность россиян к православной вере почти не влияет на желание соблюдать Великий пост. Из тех, кто относит себя к православным, в 2020 году соблюдать ограничения поста готовы лишь 13% россиян. В целом с учётом всех остальных групп населения поститься намерены 10% граждан РФ. Об этом во вторник, 3 марта, сообщает ВЦИОМ.



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Две трети граждан, как воцерковлённых, так и далёких от церковных ритуалов, соблюдать ограничения поста не будут. Так ответили 63% «православных россиян» и 69% «всех опрошенных». Ещё от одной пятой до четверти респондентов ВЦИОМ пока не приняли решение.



Знание об ограничениях «великого поста» у большей половины россиян (55%) из «рассказов родственников». Каждый второй (50%) узнал всё сам «в СМИ, книгах, Интернете». Каждый четвёртый (27%) респондент государственной службы социологии утверждает, что об ограничениях поста знает от православного священника.

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Главным приобретением человека в результате соблюдения требования этой религиозной традиции для каждого пятого россиянина (20%) является «духовное очищение». Каждый восьмой (12%) россиянин рассчитывает на «очищение организма». 13% просто тренируют «силу воли». Ещё 12% ждут «пользы для здоровья». Только каждый десятый респондент ВЦИОМ (9%) сказал, что соблюдение поста даёт ему «веру». В Топ-10 полезных функций поста также попали «спокойствие, уравновешенность» (4%), «похудение» (3%), «чувство возвышенности/одухотворенности» (3%). Каждый двадцатый россиянин (5%) считает, что пост «ничего не даёт».

В разгар масленичной недели ВЦИОМ сообщал, что россияне стали реже есть блины на Масленицу, но полюбили походы в храмы и сжигание чучела.

