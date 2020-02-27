Граждане России пересматривают свои предпочтения во время масленичной недели. Количество едоков блинов уменьшилось за год с 91% до 88%. Но участие в гуляньях и ритуалах растёт. Так, по сравнению с 2019 годом с 40% до 46% выросло количество любителей «народных масленичных гуляний», с 30% до 37% увеличилось число поджигателей «чучела Масленицы». Ходить в храмы тоже стали активнее, но не настолько. «Посещение великопостных служб в церкви» сегодня интересно 26% респондентам ВЦИОМ. Год назад их было 23%. Данные государственной социологической службы опубликованы в четверг, 27 февраля.

Заметно чаще россияне стали отказываться в эти дни от мяса и мясных продуктов, с 15% в 2019 году до 20% сегодня. При этом печь блин каждый день масленичной недели готов каждый седьмой гражданин РФ, кто вообще употребляет в пищу это блюдо – 15%. Почти половина россиян (48%) будут крутить сковородками над плитой «два-три раза» за эту неделю. Каждый пятый блиноед (22%) порадует себя и близких этим «деликатесом» только один раз.

Главная причина ликования в эти дни, по версии 52% респондентов ВЦИОМ, – «так заведено». Каждый пятый (20%) россиянин таким образом «встречает весну», или провожает зиму, так как «люди от нее устали». Лишь 6% сказали, что это подготовка к посту.

Опрос был проведён по инициативе ВЦИОМ 22 февраля 2020 года, в нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.