ФАС: Картели, наживающиеся на дефиците медицинских масок, после Петербурга могут найтись по всей России

Новые картели, зарабатывающие на высоких ценах на медицинские маски во время коронавирусной истерии, будут искать по всей стране, заявил заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Цариковский.



«По маскам у нас есть вопросы, что могут быть и картельные сговоры. Например, в Санкт-Петербурге уже открыто картельное дело. Думаю, будут еще», — цитирует чиновника 2 марта ТАСС.



Ранее президент Владимир Путин призвал отзывать лицензии у тех, кто пытается сколотить капитал на страхе перед коронавирусом, а ФАС заявила о признаках «экономического мародерства» в 68 регионах. А главный антимонопольщик Петербурга Вадим Владимиров рассказал в интервью «Фонтанке», у кого все шансы попасть в список мародеров и кто увел у него самого из-под носа маску за полтора рубля.

