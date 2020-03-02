Утильсбор и коронавирус. Эксперты рассказали, почему в Петербурге падают продажи машин

В Петербурге в январе 2020 года было продано 8 466 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 2% меньше, чем за январь 2019 года, подсчитали 2 марта в агентстве «Auto-Dealer-СПб».



Лидером автомобильного рынка остался корейский бренд KIA, который при этом сократил продажи в начале года на 12%. На второе место вышла отечественная LADA, которая, наоборот, нарастила на 12% объем реализации автомобилей. Замкнул тройку Hyundai.

В топ-10 впервые за долгое время сразу два премиальных бренда — Mercedes-Benz и BMW. Это произошло в том числе из-за ухода с российского рынка легковых автомобилей американской марки Ford.