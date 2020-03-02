Утильсбор и коронавирус. Эксперты рассказали, почему в Петербурге падают продажи машин
В Петербурге в январе 2020 года было продано 8 466 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 2% меньше, чем за январь 2019 года, подсчитали 2 марта в агентстве «Auto-Dealer-СПб».
Лидером автомобильного рынка остался корейский бренд KIA, который при этом сократил продажи в начале года на 12%. На второе место вышла отечественная LADA, которая, наоборот, нарастила на 12% объем реализации автомобилей. Замкнул тройку Hyundai.
В топ-10 впервые за долгое время сразу два премиальных бренда — Mercedes-Benz и BMW. Это произошло в том числе из-за ухода с российского рынка легковых автомобилей американской марки Ford.
Исчезновение Ford при этом стало одной из причин отрицательной динамики рынка в целом, говорит генеральный директор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин. Еще одним негативным фактором являются новые ставки утилизационного сбора, которые «повысили» стоимость автомобилей. «Скорее всего, определенное давление на цены может оказать нестабильность рубля на фоне распространения коронавируса. С другой стороны, государственные программы поддержки пока не дают рынку заметно упасть», — комментирует эксперт.
Доля Петербурга в общем объеме продаж новых машин в России в январе 2020 года составила 8,3% (год назад — 8,6%).