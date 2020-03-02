Олимпиада-2020 в Токио может пройти без зрителей. Япония готовится к чрезвычайной ситуации

«Проведение Игр без зрителей, но с допуском съемочных групп будет удовлетворять уже подписанным многомиллионным телевизионным соглашениям и рассматриваться как альтернатива отмене события или переносу его в другое место», — сообщает 2 марта британское издание Daily Mail о результатах встречи МОК и ВОЗ.

Международный олимпийский комитет (МОК) провел встречу с представителями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для того, чтобы оценить угрозу коронавируса для проведения Олимпийских игр в японской столице.

В самой Японии не смогли подтвердить эту информацию. Генеральный директор оргкомитета Токио-2020 Кацура Энё заверил, что коронавирус никак не повлияет на Олимпиаду, которая пройдет с 24 июля по 9 августа. При этом японские власти рассматривают возможность введения чрезвычайной ситуации в стране, если эпидемия продолжит распространяться.



Напомним, что Япония была второй после Китая страной по количеству заразившихся 2019-nCoV, однако затем «серебро» забрала себе Южная Корея. В Японии количество заразившихся, по последним данным, достигает 960 человек с учетом пассажиров «коронавирусного» лайнера Diamond Princess. 12 человек умерло.



О том, что происходит в Японии на фоне распространяющегося коронавируса, читайте в колонке на «Фонтанке».

