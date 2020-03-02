Путин пообещал, что «гиперзвуковое ружье» не выстрелит. Трампа он считает «сторонником разоружения»
Президент России раскрыл подробности своего разговора с американским коллегой о расходах на вооружение.
«Мне вот Дональд [Трамп] сказал, у них сумасшедший [военный] бюджет принят на следующий год, 738, по-моему, миллиардов [долларов]», — заявил Владимир Путин в интервью ТАСС.
Автор спецпроекта «Первые лица» Андрей Ванденко, который беседовал с главой государства, предположил, что таким образом президент Америки хотел «похвалиться». Путин на это парировал, что Трамп «вынужден» поддерживать большие траты на армию, хотя он — «сторонник разоружения».
Владимир Путин также подчеркнул мирные намерения России. «Мы не собираемся ни с кем воевать. Мы собираемся создать условия для того, чтобы никто не думал с нами воевать», — заметил российский президент, приведя в пример новое российское гиперзвуковое оружие. По его оценке, новинка позволяет «сохранить стратегическую стабильность и стратегический баланс».
Ванденко, в свою очередь, предположил, что «если на стене висит гиперзвуковое ружье, в третьем акте или во втором оно должно выстрелить». Путин поправил его, напомнив, что в жизни работают другие законы.