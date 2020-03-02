Путин пообещал, что «гиперзвуковое ружье» не выстрелит. Трампа он считает «сторонником разоружения»

Президент России раскрыл подробности своего разговора с американским коллегой о расходах на вооружение.



«Мне вот Дональд [Трамп] сказал, у них сумасшедший [военный] бюджет принят на следующий год, 738, по-моему, миллиардов [долларов]», — заявил Владимир Путин в интервью ТАСС.



Автор спецпроекта «Первые лица» Андрей Ванденко, который беседовал с главой государства, предположил, что таким образом президент Америки хотел «похвалиться». Путин на это парировал, что Трамп «вынужден» поддерживать большие траты на армию, хотя он — «сторонник разоружения».

