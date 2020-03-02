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02.03.2020 10:55
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Путин пообещал, что «гиперзвуковое ружье» не выстрелит. Трампа он считает «сторонником разоружения»

Президент России раскрыл подробности своего разговора с американским коллегой о расходах на вооружение.

«Мне вот Дональд [Трамп] сказал, у них сумасшедший [военный] бюджет принят на следующий год, 738, по-моему, миллиардов [долларов]», — заявил Владимир Путин в интервью ТАСС.

Автор спецпроекта «Первые лица» Андрей Ванденко, который беседовал с главой государства, предположил, что таким образом президент Америки хотел «похвалиться». Путин на это парировал, что Трамп «вынужден» поддерживать большие траты на армию, хотя он — «сторонник разоружения».

Владимир Путин также подчеркнул мирные намерения России. «Мы не собираемся ни с кем воевать. Мы собираемся создать условия для того, чтобы никто не думал с нами воевать», — заметил российский президент, приведя в пример новое российское гиперзвуковое оружие. По его оценке, новинка позволяет «сохранить стратегическую стабильность и стратегический баланс».

Ванденко, в свою очередь, предположил, что «если на стене висит гиперзвуковое ружье, в третьем акте или во втором оно должно выстрелить». Путин поправил его, напомнив, что в жизни работают другие законы.

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Комментарии (2)

Modest_5e4ce41f7533b
Боюсь, от гиперзвукового оружия слишком много свиста.
hal9000
Всегда было интересно почему Путин то коклам то евреям интервью даёт?..он что не может поговорить с нормальными людьми?
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