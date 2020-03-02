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02.03.2020 10:22
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В Тихвине мать попыталась задушить маленькую дочь во время ссоры с бывшим мужем

Семейная ссора разведенных супругов в Тихвине едва не закончилась смертью их маленькой дочери. В пылу скандала мать попыталась придушить ребенка.

Как 2 марта пишет 47news, в минувшую субботу в больницу доставили девочку трех лет со ссадинами на шее и щеке. По предварительной информации, она вместе с матерью живет в одном из домов второго микрорайона. В тот день ее 24-летняя мать поругалась со своим бывшим мужем и во время скандала попыталась задушить ребенка.

Отец сообщил о случившемся в полицию. На утро следующего дня женщину задержали на двое суток, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего. Известно, что она наблюдается у врачей.

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Комментарии (2)

Жора  
Он - провокатор и подлянщик, она - неадекват.
hal9000
Семейка Адамс..муж пошел сдавать жену пока та душит ребенка ..а нафиг он вообще на ней женился?!...уголовное дело завели на жену а довел то ее скорее всего этот муж который без груш..в связи со стимулированием рождаемости у ментов теперь работа больше семейный психолог с лёгким налетом церковного батюшки..серьезного криминала теперь днём с огнём ненайдешь..террористы одни безпорточные да азиаты кавказцы..ну и рожалкин
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