FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +2
66.99р73.72р
02.03.2020 09:47
6
Печать

Суды, торговые центры и под сотню детских садов Петербурга получили предупреждение о минировании. Автор указал, куда слать деньги

Письма с угрозами взрыва получили районные суды Петербурга, едва начав работу утром 2 марта. В тексте также перечислены десятки ТРК и детских садов, автор напомнил о том, зачем это делает.

О письмах и эвакуациях сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Они пришли с адресов, в которых автор назвал себя «Хлопок Задымление» и «Насыпай Вкратер». В первом случае кроме суда он указал на бомбы в большинстве торговых центров, включая обе «Меги» и «Гостиный двор».

Во втором письме перечислено больше ста дошкольных образовательных учреждений. Эвакуированы Петродворцовый, Петроградский, Октябрьский, Красногвардейский и Василеостровский, Ленинский районные суды.

В еще одном письме указано, что заминирован Роскомнадзор. «Сообщения будут приходить до тех пор, пока Константин Малофеев не вернет 120 биткоинов, украденных с биржи WEX», — написал автор и приложил ссылку на электронный кошелек для криптовалюты.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (6)

SERGEY111
С большим интересом ждём июнь .
Савва Морозов
Вспоминая "В августе 44-го": "Столько у нас органов, а трёх человек поймать не могут!" Устраивать провокации незрелым подросткам - это умеют, а поймать технологического вымогателя - слабы силёнки. Может поменять надо?
Vahmistroff
Ну неужели непонятно, что невозможно поймать хулигана, отправляющего электронные письма по-видимому с адресов каких-либо взломанных публичных точек доступа в Австралии или Мексике? Может быть пора уже просто не обращать на них внимания?
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний