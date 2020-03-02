Суды, торговые центры и под сотню детских садов Петербурга получили предупреждение о минировании. Автор указал, куда слать деньги

Письма с угрозами взрыва получили районные суды Петербурга, едва начав работу утром 2 марта. В тексте также перечислены десятки ТРК и детских садов, автор напомнил о том, зачем это делает.



О письмах и эвакуациях сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Они пришли с адресов, в которых автор назвал себя «Хлопок Задымление» и «Насыпай Вкратер». В первом случае кроме суда он указал на бомбы в большинстве торговых центров, включая обе «Меги» и «Гостиный двор».



Во втором письме перечислено больше ста дошкольных образовательных учреждений. Эвакуированы Петродворцовый, Петроградский, Октябрьский, Красногвардейский и Василеостровский, Ленинский районные суды.

