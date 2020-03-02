Драка из-за парковки в центре Петербурга закончилась миром и сломанным черепом. Полиция ищет белый «Форд» с черной крышей

Житель Петербурга поучавствовал в драке на улице Жуковского, но водители спор закончили миром. Мужчина благополучно добрался до дома со сломанным черепом, не давался он и медикам.



По данным «Фонтанки», фельдшерам из бригады скорой помощи вечером 1 марта пришлось звать на помощь полицию. Мужчина, которого врачи пытались госпитализировать из его квартиры на Октябрьской набережной, учинил скандал. Участковый 36-летнего петербуржца угомонил и отправил лечиться. Когда его полностью осмотрели уже в Александровской больнице выяснилось, что у него перелом височной кости, серьезный ушиб мозга и гематомы на лице, врачи оценили состояние как тяжелое и беседовать с ним запретили.