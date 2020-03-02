Драка из-за парковки в центре Петербурга закончилась миром и сломанным черепом. Полиция ищет белый «Форд» с черной крышей
Житель Петербурга поучавствовал в драке на улице Жуковского, но водители спор закончили миром. Мужчина благополучно добрался до дома со сломанным черепом, не давался он и медикам.
По данным «Фонтанки», фельдшерам из бригады скорой помощи вечером 1 марта пришлось звать на помощь полицию. Мужчина, которого врачи пытались госпитализировать из его квартиры на Октябрьской набережной, учинил скандал. Участковый 36-летнего петербуржца угомонил и отправил лечиться. Когда его полностью осмотрели уже в Александровской больнице выяснилось, что у него перелом височной кости, серьезный ушиб мозга и гематомы на лице, врачи оценили состояние как тяжелое и беседовать с ним запретили.
Со слов жены потерпевшего известно, что травмы он получил на возле 32 дома по улице Жуковского. Конфликт с водителем белого «Форда» начался из-за парковочного места. Неизвестный нанес один удар, мужчина упал и ударился об автомобиль. Кулаками после этого махать перестали и закончили конфликт словесно.
Камеры видеонаблюдения установить владельца автомобиля пока не помогли. На кадрах видно только марку и цвет машины - белый «Форд» с черной крышей.