Собчак, Пивоваров и Чепель уверены, что следователи знают, кто убил Влада Листьева. Они требуют возобновить дело
Журналисты Ксения Собчак, Алексей Пивоваров и Родион Чепель, которые независимо друг от друга выпустили фильмы-расследования об убийстве Влада Листьева, обратились к главам Следственного комитета и Генеральной прокуратуры с просьбой возобновить расследование дела об убийстве телеведущего и гендиректора телеканала ОРТ и придать этому делу особый статус.
Совместное видео и текст обращения Ксения Собчак опубликовала у себя в «Инстаграме» 1 марта. Авторы подчеркнули, что, несмотря на то, что следствие по уголовному делу об убийстве Листьева было приостановлено в апреле 2009 года, у следователей должно было остаться достаточно материалов для передачи дела в суд.
«Глава следственной группы, расследовавшей убийство, а также бывший руководитель Генеральной прокуратуры, давшие нам развёрнутые интервью, неоднократно заявляли, что у следствия есть вся необходимая информация об исполнителях и заказчиках преступления, — говорится в обращении. — Это подтверждается комплексом свидетельств и фактов, с которыми нам удалось ознакомиться».
Собчак, Пивоваров и Чепель отмечают, что на следствие оказывалось сильное политическое давление, и «дело фактически было развалено». Журналисты уверены, что виновные в убийстве могут быть найдены и наказаны.
Напомним, гендиректор ОРТ и создатель таких легендарных телепередач, как «Поле чудес», «Взгляд», «Тема» и «Час пик», был убит тремя выстрелами в затылок в подъезде собственного дома 1 марта 1995 года. Убийство связывали с тем, что, вступив в должность гендиректора главного телеканала страны, Листьев ввел временный мораторий на размещение в эфире рекламы.
Сегодня «Медуза» опубликовала интервью с вдовой Листьева Альбиной Назимовой.