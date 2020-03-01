Собчак, Пивоваров и Чепель уверены, что следователи знают, кто убил Влада Листьева. Они требуют возобновить дело

Журналисты Ксения Собчак, Алексей Пивоваров и Родион Чепель, которые независимо друг от друга выпустили фильмы-расследования об убийстве Влада Листьева, обратились к главам Следственного комитета и Генеральной прокуратуры с просьбой возобновить расследование дела об убийстве телеведущего и гендиректора телеканала ОРТ и придать этому делу особый статус.



Совместное видео и текст обращения Ксения Собчак опубликовала у себя в «Инстаграме» 1 марта. Авторы подчеркнули, что, несмотря на то, что следствие по уголовному делу об убийстве Листьева было приостановлено в апреле 2009 года, у следователей должно было остаться достаточно материалов для передачи дела в суд.

