«Думаю, ему было бы не просто». «Медуза» взяла интервью у вдовы Владислава Листьева

По ее словам, решение возглавить Первый канал давалось Листьеву тяжело — сам он мечтал заниматься спортивным вещанием, ввести в России формат, похожий на «Евроспорт». Вместе с тем, согласившись стать гендиректором, журналист собрал команду единомышленников и собирался воплотить вместе с ней свои представления о том, каким должен быть телеканал.

«Вся его жизнь — это про абсолютную любовь. Он любил работу, он любил своего сына, он любил людей, с которыми общался. Он любил своих друзей», — рассказала Назимова журналисту Катерине Гордеевой.

25 лет исполнилось с момента гибели Владислава Листьева. Первого гендиректора ОРТ застрелили в 1 марта 1995 года в подъезде его дома в Москве.

«В том, что касалось работы, он был принципиально аполитичен. Это была его позиция. Замечу, речь о времени, которое было очень политизировано. Вот Влад выбрал себе такое отношение к политике. И он этого не скрывал никогда», — отметила Альбина Назимова.



«…Есть люди войны и люди мира. Влад был абсолютным человеком мира. Он хорошо умел договариваться, но это не значило, что у него не было убеждений. У него был свод правил и убеждений, что такое хорошо и что такое плохо. Что можно себе позволять, что нельзя себе позволять. Что может быть на телевидении, чего не может быть на телевидении», — добавила она.



Назимова призналась, что не верит ни в одну из озвученных версий убийства. Как не имеет сама догадок. Впрочем, по словам вдовы, от знания имени ей легче бы не стало.



«Если бы это не сделал один, сделал бы кто-то другой, кто таким же образом решал бы свои проблемы. Я в этом уверена, так устроен мир», — сказала собеседница «Медузы».



Она уверена, что, если бы Листьев дожил до сегодняшнего дня, он вряд ли вписался бы в существующие реалии медиабизнеса: «либо это была бы внутренняя миграция», «кино, книжки», «спортивный канал»…

